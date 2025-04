U dużej grupy kobiet mogą być to zmiany w gruczołach sutkowych - piersi mogą stać się tkliwe, lekko obrzęknięte kilka dni przed terminem spodziewanej miesiączki. Ale podobne objawy występują u wielu kobiet przed okresem, dlatego jest to mylące.Zatrzymanie miesiączki – może się zdarzyć krwawienie w terminie miesiączki, które zwykle jest bardziej skąpe i krótsze niż zazwyczaj. Takie krwawienie może wystąpić nawet trzykrotnie, imitując 3 cykle u ciężarnej już kobiety. Najlepszy czas na wykonanie testu ciążowego to dzień, w którym miało wystąpić krwawienie miesiączkowe.Zmęczenie i ospałość pojawiają się bardzo wcześnie. Wiele kobiet musi ucinać sobie drzemkę w środku dnia, kłaść się spać wcześniej niż zwykle. Zmęczenie i uczucie senności łagodnieją z biegiem czasu, ale u niektórych kobiet mogą się utrzymywać przez całą ciążę.Bóle głowy - najlepsze sposoby ich złagodzenia: częste popijanie letniej wody, ciepłe okłady na skronie, spacery i sen.Uczucie duszności na początku ciąży to reakcja na progesteron, później wynika z uciśnięcia płuc przez przesunięte narządy wewnętrzne - unikaj małych, zatłoczonych pomieszczeń i długiego stania.Mdłości i wymioty pojawiają się po 6 tygodniu ciąży, a u niektórych kobiet później. Jeśli nie utrudniają jedzenia i nie tracisz na wadze, są pozytywnym objawem - świadczą o zdrowej ciąży. Jeśli masz je rano, spróbuj zjeść mały posiłek jeszcze przed wstaniem z łóżka. Pomaga też przegryzanie migdałów. Wymioty rzadko utrzymują się dłużej niż do końca pierwszego trymestru ciąży.

