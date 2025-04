Nagle pojawił się pulsujący ból w skroniach lub po jednej stronie twarzy, nasila się podczas jedzenia, kichania i ziewania - może oznaczać zapalenie lub uszkodzenie nerwu trójdzielnego.Ból i sztywność karku, nadwrażliwość na światło, nudności i wymioty - przyczyną może być zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.Nagły, intensywny ból w skroniach wywołuje mdłości, przy dotykaniu głowy boli skóra, masz problemy z widzeniem - to może być zapalenie tętnicy skroniowej, które grozi utratą wzroku, a nawet udarem mózgu.Czujesz silny ból oka, promieniujący do czoła, szczęki i skroni, razi Cię światło, możesz widzieć aureolę wokół żarówki, masz nudności, wymioty, gorączkę - mogą to być objawy ataku ostrej jaskry, poważnej choroby, która prowadzi do utraty wzroku w chorym oku.Nagły ból głowy i zaburzenia widzenia w obu oczach, kłopoty z mówieniem, drętwienie części ciała, bezwład - to objawy niedokrwienia mózgu, czyli udaru. Trzeba wezwać pogotowie, do czasu jego przyjazdu chory powinien leżeć nieruchomo.

