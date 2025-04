Przygotuj się do rzucenia palenia: *napisz listę powodów do rzucenia palenia, *poproś przyjaciela lub członka rodziny, aby też rzucił palenie razem z Tobą - oboje będziecie się wspierać, *ustal datę rzucenia palenia i bądź konsekwentny, *miej realne oczekiwania.Zmień swoje zwyczaje: *utrudnij dostęp do palenia - nie kupuj papierosów w opakowaniach zbiorczych i nie noś ich przy sobie, *pal jedynie, kiedy odczuwasz taką potrzebę i zawsze zastanów się, zanim sięgniesz po papierosa, *zmniejsz liczbę wypalanych papierosów, *spróbuj zmienić markę papierosów na taką, która Ci nie smakuje, a na kilka tygodni przed dniem rzucenia palenia zmień markę papierosów na taką, która zawiera mało smoły i nikotyny.Zrób okres próbny: *spróbuj nie palić papierosów przez jakiś czas - powiedz sobie, że określonego dnia nie będziesz palić i nie pal, *nie myśl o tym, że już nigdy nie będziesz palić - pomyśl raczej, że nie będziesz palić od określonego dnia, *wypierz swoją odzież, aby nie pachniała papierosami.Czas rzucić: *wyrzuć papierosy, zapałki, zapalniczki, popielniczki, *poproś stomatologa, żeby usunął nalot tytoniowy z zębów - zobacz, jak ładnie wyglądają, *staraj się mieć jak najwięcej zajęć w tym wielkim dniu, *kup sobie coś lub w inny sposób uczcij ten dzień, *przypomnij rodzinie i przyjaciołom, że dzisiaj jest dzień rzucenia palenia i poproś ich o wsparcie.Ułatw sobie pierwsze kilka dni: *wysprzątaj swój dom i miejsce pracy, odśwież, wywietrz z dymu papierosowego, przebywaj w miejscach, gdzie palenie jest zabronione, *pij dużo wody i soków owocowych, unikaj napojów, które zwykle spożywałeś podczas palenia papierosów (np. kawa lub alkohol), *gdy brak Ci uczucia trzymania papierosa - trzymaj ołówek, wykałaczkę, żuj marchew, jabłka, rodzynki lub gumę bez cukru, kiedy odczuwasz potrzebę palenia, *znajdź nowe zajęcia – pójdź na spacer, zamiast zapalić, wykonuj czynności, które zajmują ręce i uniemożliwiają palenie.Możesz sobie pogratulować - jesteś na dobrej drodze, aby stać się osobą niepalącą. W ciągu 12 godzin od ostatniego papierosa, organizm zacznie się regenerować, w ciągu kilku dni poczujesz poprawę zmysłu węchu i smaku, będzie Ci łatwiej oddychać, przestaniesz mieć kaszel, zyskasz dodatkowe dni w zdrowiu na następne lata życia.W okresie gdy organizm będzie się regenerował możesz poczuć objawy abstynenckie - oznacza to, że organizm usuwa nikotynę. Większość nikotyny zniknie z organizmu w ciągu trzech dni, ale pragnienie palenia pozostanie dłużej.Rzucenie palenia nie jest łatwe, ale jest możliwe. Musisz się liczyć z objawami odstawienia i możliwością wystąpienia sytuacji, w których będziesz odczuwać silną potrzebę zapalenia papierosa.

