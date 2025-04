W ciągu sześciu miesięcy po urodzeniu dziecka, hormony sprzyjają świeżo upieczonej mamie, będą pomagały ci chudnąć. W tym czasie spadnie twój apetyt, a metabolizm przyspieszy. Jest to zatem najlepszy czas na tracenie nadprogramowych kilogramów.Już w pierwszych tygodniach po porodzie pamiętaj o odpowiedniej dawce ruchu. Nie forsuj się nadmiernie, ale w miarę swoich możliwości np. spaceruj. Z gimnastyką i ćwiczeniami poczekaj kilka tygodni. Jeśli czujesz zbyt duże obciążenie odłóż podjęcie wysiłku na czas kiedy poczujesz się silniejsza.Okres po porodzie to nienajlepszy czas na rozpoczynanie restrykcyjnej diety, szczególnie jeśli karmisz piersią. Zamiast tego zadbaj o to, by w tym czasie twoja dieta była zróżnicowana i pełnowartościowa, aby dostarczała Ci wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Kiedy zaobserwujesz, że twoje ciało zaczyna się regenerować możesz zacząć ograniczać tłuszcz w swojej diecie.Podstawową zasadą podczas odchudzania po porodzie powinno być stawianie sobie realnych celów i unikanie drastycznych rozwiązań. Daj sobie czas na powrót do dawnej formy i dąż do tego stopniowo. Tylko zachowując rozsądek masz szansę na sukces.

