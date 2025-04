Zapalenie pęcherza

Choroba ta dotyczy głównie kobiet, co wynika ze zróżnicowanej dla obu płci anatomii układu moczowego (cewka moczowa kobiety jest znacznie krótsza i szersza, więc łatwiej o przeniknięcie bakterii drogą wstępującą). Stwierdzono, że najbardziej narażone na tę przypadłość są młode kobiety (15-34 rok życia), jak również po menopauzie (zmienia się bowiem flora fizjologiczna pochwy).

Zapalenie pęcherza moczowego to choroba, która lubi nawracać. I dlatego uważa się, że przebyte zapalenie jest potencjalnym czynnikiem ryzyka następnego epizodu. Także przebyte lub trwające zapalenie dróg moczowych może predysponować do infekcji pęcherza moczowego. Z pewnością też osoby chorujące na cukrzycę są obarczone większym ryzykiem zachorowania. Ponadto istnieją doniesienia, że przyjmowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych może sprzyjać infekcjom pęcherza.

Objawy

Jakie objawy mogą wskazywać, że mamy do czynienia z zapaleniem pęcherza? Przede wszystkim jest to częste (nawet co 15 minut) oddawanie moczu. Towarzyszyć mu mogą tzw. objawy dyzuryczne, czyli ból i pieczenie w cewce moczowej i podbrzuszu w trakcie mikcji. Objawom tym może towarzyszyć gorączka, ale nie jest ona charakterystyczna. Mocz ma często nieprzyjemny, inny, niż zwykle zapach.

Kiedy udać się do lekarza?

Jeśli takie dolegliwości wystąpią, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który przepisze antybiotyk działający na najczęściej powodujące tę chorobę bakterię. Zleci też badanie posiewu moczu, aby móc ewentualnie skorygować leczenie. Zaleci też postępowanie, które ma na celu zminimalizować ryzyko nawrotu choroby. W tym celu należy przede wszystkim pić duże ilości płynów. Dzięki temu czynniki chorobotwórcze są spłukiwane z dróg moczowych.

Profilaktyka

Równie ważne dla profilaktyki zakażeń pęcherza jest utrzymywanie higieny osobistej miejsc intymnych (szczególnie po współżyciu). Nie należy też przetrzymywać moczu „na siłę” - jeśli pęcherz nie jest opróżniany regularnie, to jest większe ryzyko gromadzenia się w nim bakterii potencjalnie chorobotwórczych.

Można też stosować leki zakwaszające mocz, preparaty z żurawin dostępne w aptece bez recepty, ale należy pamiętać, aby włączenie takiego leku zawsze skonsultować z lekarzem lub magistrem farmacji w aptece.

