Codzienne dbanie o organizm to podstawa – pomoże nam to nie tylko w sprawie grzybów, ale też w innych chorobach i ich unikaniu. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na odporność organizmu i nie dopuścić do jej osłabienia – łatwiej jest przecież zaatakować osłabione ciało.

Szczególnie zwracamy uwagę na higienę. Wycieramy się dokładnie ręcznikiem – szczególnie między palcami u stóp, nie moczymy stóp zbyt często – kąpiele powinny być dokładne, ale nie nadmiernie wydłużone.

Pewne rzeczy są prywatne – należą do nich buty, ręcznik, gąbka, pumeks itp. Nie dzielimy się nimi – szczególnie z osobami obcymi, dziękujemy za podawane na podwieczorku u znajomych klapki, w których mógł chodzić każdy, nie kupujemy używanych butów na aukcjach internetowych lub w lumpeksach!

Na basen, łaźnie wspólne, do szatni – zawsze wchodzimy w butach – klapkach chociażby.

Kupujemy sobie wygodne, niezbyt ciasne buty, omijamy szerokim łukiem tworzywa sztuczne, nie tylko w obuwia, ale również w skarpetkach. Nie chodzimy w tych samych butach codziennie. W domu dajemy stopom odpocząć. Jeśli spadł deszcz i się przemoczyliśmy – jak najszybciej osuszamy stopy i buty (ale oddzielnie!).

Dbamy o nasze stopy: istnieją takie przybory jak talki, kremy, peelingi, sól do kąpieli.