Przed wyjściem na imprezę zjedz coś bardzo tłustego: łyżkę smalcu, masła (może być na chlebie, byle grubo posmarować), puszkę sardynek razem z oliwą. Tłuszcz osadzony na ścianach przełyku i żołądka nie pozwala trunkom zbyt szybko przedostać się do krwi.Podczas imprezy pij nie tylko alkohol, ale też jak najwięcej innych płynów. Alkohol odwadnia, stąd pragnienie towarzyszące kacowi.Po powrocie wypij przed snem napotną herbatkę np. z kwiatów lipy. Razem z potem pozbędziesz się do rana większości trucizny z organizmu. Do tego zjedz lub wypij coś słodkiego - jedną z przyczyn kaca jest niedocukrzenie komórek mózgowych.

