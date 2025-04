Nigdy nie kąp się w wodzie do której spływają ścieki, odpady chemiczne, w której pływają martwe ryby itp.Po wyjściu z wody najlepiej ściągnąć mokry strój, zwłaszcza gdy nie jest zbyt ciepło.Po wyjściu z basenu zawsze dokładnie wycieraj stopy, aby uchronić się przed grzybicą i innymi zarazkami.Nie pij wody z basenu, rzeki, morza. Mimo, że wygląda na czystą, tak naprawdę jest pełna zarazków.Jeśli skaleczysz się, nie wchodź do wody, bo może dojść do zakażenia.

