Może poniższe zasady wydają się oczywiste, ale zachęcam do ich zastosowania – w grę wchodzi nasze zdrowie lub życie.

Używki – trzeba je niestety, albo stety porzucić, szczególnie palenie papierosów. Zdaję sobie sprawę, że to trudne – jednak warto, także ograniczyć spędzanie czasu w pomieszczeniach zadymionych

Dieta – trzeba ją wzbogacić w owoce i warzywa, a także w ryby. Ograniczać puste węglowodany, a tym samym dbać o linię. Otyłość lub nadwaga sprzyja chorobom układu krążenia.

Ruch – przynajmniej 30 minut dziennie różnych ćwiczeń, nie ma co tłumaczyć się tutaj wiekiem lub niesprawnością – istnieją dyscypliny w zasadzie niezależne od wieku, np. nordic walking – polecam wszystkim. Trenujmy serce.

Okresowe badania, mierzenie ciśnienia – bardzo ważne są badania krwi, a w szczególności lipidogram, który określa poziom „dobrego” i „złego” cholesterolu we krwi. Ponadto regularnie trzeba mierzyć ciśnienie – można to zrobić za darmo w wielu aptekach. Jeżeli mamy problem z interpretacją wyniku – farmaceuta z pewnością posłuży pomocą.

Stres – w dzisiejszych czasach trudno ograniczyć go do minimum, można jednak zmienić choć odrobinę nastawienie do życia, zamienić czarne wizje na mniej depresyjne, znajdować dobre strony złych zdarzeń, życie toczy się przecież dalej, a my powinniśmy zrobić jak najwięcej, żeby było pasmem szczęścia a nie udręki.