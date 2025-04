W zapobieganiu rozstępom najważniejsza jest profilaktyka. Kiedy rozstępy już się pojawią, ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe, nie licząc operacji plastycznych.Spróbuj wykonywać w czasie ciąży specjalny masaż brzucha, polegający na „szczypaniu” i wykręcaniu fałdek skóry. Aby masaż dał pożądane efekty zacznij wykonywać go ok. czwartego miesiąca ciąży.Zadbaj także o dietę bogatą w cynk, składnik ważny dla syntezy włókien kolagenowych. Znajdziesz go m.in. w owocach morza, rybach, produktach pełnoziarnistych, nasionach roślin strączkowych, twardych serach, jajach i chudym mleku.Odpowiednia dieta pomoże Ci także w utrzymaniu odpowiedniej wagi. Oczywiście ciąża to nieodpowiedni czas na odchudzanie, ale możesz zadbać o to, by przyrost twojej wagi był racjonalny. W czasie ciąży powinnaś przytyć nie więcej niż 10 – 14 kilogramów. Pamiętaj, że twoja dieta powinna obfitować w warzywa i owoce.W czasie ciąży, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań, nie zapominaj o regularnej gimnastyce, dostosowanej do twoich aktualnych możliwości. Dzięki ćwiczeniom zmniejszysz ryzyko powstania rozstępów a twoja skóra pozostanie elastyczna.Od samego początku ciąży dbaj o dobre nawilżenie skóry. Codziennie stosuj balsam lub oliwkę dla dzieci, ewentualnie specjalny krem przeciwko rozstępom. Tylko odpowiednio nawodniona skóra ma szansę oprzeć się rozstępom.

