Ciśnienie można mierzyć w zasadzie codziennie – najłatwiej aparatem rtęciowym, można go bez problemu kupić, do tego potrzebne są jeszcze słuchawki lekarskie, ewentualnie coś do zapisania.

Przed pomiarem usadawiamy się wygodnie na krześle, odpoczywamy parę minut, żeby badanie było wiarygodne (wszelki wysiłek może zawyżyć wynik).

Najlepiej ubrać się w jakiś luźni t-shirt, żeby nic nas nie uciskało, podwijamy rękawek i zakładamy pas od aparatu – optymalnie ok. trzy centymetry ponad zgięciem łokcia.

Opieramy rękę o blat stołu, zakładamy słuchawki lekarskie, i pompujemy szybko aparat, patrząc na skalę. Następnie powoli spuszczamy powietrze przykładając słuchawki lekarskie do zgięcia łokcia, – pierwszy dźwięk, który się słyszy (ton) - to ciśnienie skurczowe (max. 140 mm Hg), kompletne wyciszenie – ciśnienie rozkurczowe (max. 90 mm Hg).

Zmierzyć ciśnienie można tez na aparatach elektronicznych – gotowy wynik wyświetla się na ekranie i nie musimy już nic liczyć. Taki aparat można znaleźć w wielu aptekach – badanie jest przeważnie bezpłatne.

Warto zapisać sobie wyniki, potem będzie można przedstawić je lekarzowi i pomoże on nam je zinterpretować.