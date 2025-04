Jak najszybciej weź lek przerywający atak migreny i profilaktycznie stosuj leki między atakami.Przyjmuj leki poprawiające nastrój i korzystaj z psychoterapii - tak samo jak leki może poprawić samopoczucie.Spróbuj zastosować homeopatię i zioła - mogą to być gotowe preparaty, herbatki, mieszanki ziołowe dodawane do kąpieli.Skorzystaj z fizykoterapii - zabiegi zmniejszające napięcie mięśni (masaż, hydromasaż, gimnastyka).Poddaj się akupunkturze - nakłucia igłami mogą zmniejszyć ilość i intensywność ataków.Dbaj o prawidłowe nawodnienie organizmu - pij codziennie 6-8 szklanek wody, ogranicz picie kawy i herbaty.Jedz regularnie posiłki (co 3-4 godziny), aby utrzymać stały poziom cukru we krwi. W diecie powinny znaleźć się węglowodany złożone (makarony, chleb pełnoziarnisty, ziemniaki).Rób sobie domowe masaże - do łyżki oliwki dodaj 2 krople olejku lawendowego, następnie całość wmasowuj przez 20 minut kolistymi ruchami w skórę skroni. Możesz też wcierać w skroń amol.Zalecany jest również masaż ciała zimnym prysznicem i moczenie nóg w gorącej wodzie.Połóż kompres z lodu na skronie albo załóż na głowę mocno obciskającą elastyczną opaskę.Zastosuj akupresurę - uciskaj palcami skronie.Prowadź ustabilizowany tryb życia - odpowiednia ilość snu, właściwe odżywianie.Niektórym pomaga wysiłek fizyczny, innym odpoczynek w ciemnym pokoju lub chodzenie boso.

