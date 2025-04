Czy wiesz jak żyć z niewydolnością serca?

Serce wykonuje ok. 65 skurczów na minutę, każdy skurcz powoduje pompowanie krwi przez organizm. Wskutek uszkodzenia serca z powodu choroby jego czynność jako pompy może pogorszyć się. Wtedy serce jest niezdolne do dostarczenia odpowiedniej ilości krwi. Stan ten to niewydolność serca.