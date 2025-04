Liczy się samo nastawienie i silna wola do rzucenia papierosów - bez tego każda próba może być nieskuteczna.

W aptekach możesz znaleźć specjalne plastry. Najlepiej przed użyciem plastrów, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zapytaj o skutki unboczne przy tak dużej dawce nikotyny.

Najlepszym lekarstwem w ostatnich czasach okazał się e-papieros. Palacz nie odczuwa zmiany w paleniu, wydostaje się dymek o odpowiednio nasilonym zapachu. Do takiego papierosa kupuje się wkłady o rożnych smakach. Możesz także wybierać spośród mocnych i łagodnych papierosów. Czy są one szkodliwe dla naszego organizmu? Wiele osób twierdzi, że nie, ale jak wygląda prawda, dowiemy się na za parę lat, bowiem jest to nowy produkt, narazie używany przez niewielu palaczy.