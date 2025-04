Triklosan to środek chemiczny o działaniu antybakteryjnym stosowany często do produkcji mydeł, past do zębów, długopisów, toreb na pieluchy i sprzętów medycznych. Bisfenol A (BPA) jest natomiast używany, jako dodatek do plastików i powłok z tworzyw sztucznych. Obydwie substancje są sklasyfikowane, jako środki zanieczyszczające środowisko zaburzające pracę układu hormonalnego - szkodzą ludziom wpływając na produkcję i wydzielanie hormonów.

Naukowcy z Michigan badali poziom BPA i triklosanu w moczu, zbierali też dane na temat występowania alergii i poziomu przeciwciał, będących wskaźnikiem działania układu odpornościowego uczestników badania.

Okazało się, że osoby dorosłe, które miały podwyższony poziom BPA w moczu miały też zaburzone działanie układu odpornościowego, natomiast wysoki poziom triklosanu w moczu wiązał się z częstym występowaniem uczuleń.

Źródło: Eurekalert/PAP