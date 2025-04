Czym są rynowirusy?

Rynowirusy jest to potoczna nazwa na wirusy należące do rodziny Rhinowirus. Są to patogeny zbudowane w wyjątkowy sposób - tylko z tzw. kapsydu, który jest otoczką białkową oraz z rdzenia, czyli cząsteczki RNA, znajdującej się wewnątrz wyżej wspomnianego kapsydu. Wirusy, aby mogły się rozmnażać, potrzebują komórki "gospodarza", do której wszczepią materiał genetyczny, zawarty w cząsteczce RNA. W ten sposób programują komórkę tak, aby to ona sama wytwarzała nowe wirusy.

Skąd wiadomo, że to rynowirusy?

Powszechnie znane objawy infekcji rynowirusami, które określa się jako przeziębienie, zależą od obrzęku błony śluzowej wyścielającej nos oraz gardło, ponieważ to właśnie te okolice są atakowane przez rynowirusy. W przypadku wywołania przeziębienia, objawy pojawiają się już po 1-2 dobach od momentu kontaktu z osobą chorą. Następnie utrzymują się przez okres od 7 do 10 dni. Jednak najbardziej nasilone są około 2-3. doby.

Do najbardziej charakterystycznych objawów należą:

wodnisty katar,

suchy kaszel ,

, drapanie w gardle,

zniesienie węchu,

kichanie.

Gorączka nie występuje zawsze. Jeśli pojawia się u chorego, to zazwyczaj wzrost temperatury jest niewielki. Mogą jej towarzyszyć dreszcze.

Warto pamiętać, że rynowirusy powodują nie tylko przeziębienie. Mogą one być również przyczyną zapalenia oskrzeli lub odoskrzelowego zapalenia płuc u mniejszych dzieci. Jednak jest to rzadkość.

Jak się nimi zarażamy?

Rynowirusy przenoszą się drogą kropelkową. Bardzo często do zakażeń dochodzi również w wyniku wprowadzenia wirusa na palcach rąk do do jamy nosowo-gardłowej.

Watro pamięć, że osoba zainfekowana rynowirusami może być zakaźna w okresie do 2 tygodni od wystąpienia objawów! Nawet jeśli nie wykazuje ona już oznak choroby.

Organizm ludzki nie jest zdolny do wytworzenia odporności na te wirusy, ponieważ istnieje ich ok. 117 serotypów – czyli odmian wirusa, które różnią się fragmentami rozpoznawanymi przez układ odpornościowy. W tym wypadku bardzo często dochodzi do infekcji różnymi serotypami w krótkim czasie. Infekcje rynowirusowe w większości przypadków są samoograniczające się. Jedynym środkiem, który umożliwia zapobieganie zakażeniu rynowirusami, jest unikanie zbiorowisk ludzkich w okresie najczęstszych zachorowań.

