Czym jest stan astmatyczny?

Stan astmatyczny jest to rozległy skurcz oskrzeli oporny na standardowe leczenie (podanie leków β2–mimetycznych). Jest to stan zagrażający życiu, dlatego często wymaga opieki szpitalnej.

Dlaczego do niego dochodzi?

Do stanu astmatycznego może dojść w wyniku zaostrzenia przebiegu astmy oskrzelowej. Część badaczy podaje w definicji stanu astmatycznego też stan skurczowy oskrzeli w wyniku zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Niepokojące objawy

Osoba w stanie astmatycznym ma silną duszność, uniemożliwiającą jej mówienie, oddech jest przyspieszony. Można zauważyć paradoksalne ruchy oddechowe, czyli takie gdzie brzuch podczas wdechu ulega wyciągnięciu, a podczas wydechu uwypukleniu. Chory najczęściej jest senny i splątany. W badaniach dodatkowych widoczne są cechy znacznej obturacji.

Co robić?

Wystąpienie stanu astmatycznego jest zagrożeniem dla życia. Koniecznie wymagana jest, więc jak najszybsza hospitalizacja. W czasie oczekiwania na pogotowie lub transportu do szpitala, chorego należy uspokajać (stres dodatkowo nasila duszność).W szpitalu choremu zostanie podany tlen oraz leki. Otrzymuje on leki na zmniejszenie duszności (szybkodziałające β2-mimetyki – zazwyczaj salbutamol w nebulizacji) oraz zredukowanie stanu zapalnego (glikokortykosteroidy dożylne). Podawane są też inne leki: antybiotyki (w sytuacji współistnienia infekcji bakteryjnej), bromek ipratropium (czasami, jako dodatek do salbutamolu), siarczan magnezu, teofilina (rozważane, gdy inne leczenie nie przyniosło rezultatów). W szpitalu monitorowane są podstawowe funkcje życiowe chorego. Ciągłego monitorowania wymagają chorzy obciążeni dużym ryzykiem zgonu.

Rokowanie

75% wszystkich zgonów powodu stanu astmatycznego ma miejsce w domu lub w czasie transportu. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze dotarcie do szpitala.

Jak go unikać?

Najważniejsze jest odpowiednie leczenie chorób podstawowych. Chory musi też wiedzieć, co zrobić w sytuacji zaostrzenia choroby, kiedy powinien zgłosić się do lekarza jak i kiedy przyjmować leki. Jeśli któraś z tych informacji nie jest jasna należy dopytać dokładnie o wszystko lekarza. Aktualnie częstość występowania stanu astmatycznego spada, może to wynikać z lepszej świadomości osób na temat ich choroby.

Podsumowując: stan astmatyczny stanowi zagrożenie życia. W sytuacji jego wystąpienie należy niezwłocznie wezwać fachową pomoc lub jak najszybciej udać się do lekarza.

