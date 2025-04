Od dawna naukowcy bacznie obserwują przypadki osób, które mając kontakt z wirusem HIV nie zarażają się nim lub pomimo obecności wirusa w organizmie nie rozwija się AIDS.

W wyniku mutacji genetycznej u co 10 osoby nie występuje białko CCR-5. U osób "normalnych" białko to znajduje się na powierzchni białych krwinek i do tego właśnie białka "przyczepia" się HIV. Nie ma białka CCR-5 - nie ma się do czego przyczepić.

Jeżeli szczęśliwą mutację genów odziedziczyliśmy po obojgu rodzicach, nigdy nie zarazimy się HIV. Jeżeli tylko po jednym rodzicu, HIV wprawdzie nas zainfekuje, ale choroba będzie się rozwijała bardzo powoli.

Autor: ~mar