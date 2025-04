Szczotka, pasta, kubek ciepła woda

Nie ma jednoznacznie określonych przyczyn chorób przyzębia, chociaż w świetle aktualnej wiedzy profilaktyka powinna się sprowadzać do: walki z płytką bakteryjną (uważana za główną przyczynę periodontopatii), eliminowania czynników urazowych i ułatwiających gromadzenie się płytki, zmniejszenie wpływu szkodliwych czynników ogólnoustrojowych i zwiększenia odporności pacjenta. Co najważniejsze większość z tych celów pacjent może osiągnąć w domu. Najlepiej, gdy do codziennej higieny stosujemy szczoteczkę z dosyć rzadko ustawionym, równej długości włosiem (ułatwia czyszczenie szczoteczki) wspomaganą irygatorem, który łagodzi stan zapalny dziąsła i usuwa resztki pokarmowe z kieszonek dziąsłowych i niedostępnych miejsc. Jeśli chodzi o pastę to nie ma ścisłych zaleceń, a jedynie pewne środki o charakterze przeciwzapalnym wchodzące w skład pasty mogą być korzystne.

Wykałaczka czy nitka

Bardzo ważne, aby czyścić zęby również w trudno dostępnych miejscach. Poza wspomnianym wcześniej irygatorem najlepiej sprawdza się tu nitka do zębów, jednak starajmy się nie wykonywać ruchów w poziomie, lecz w pionie tak, aby zapobiec uszkodzeniu dziąseł

Inne metody profilaktyki

Nieco nowszą metodą walki z płytka nazębną jest stosowanie środków chemicznych, które zapobiegają jej odkładaniu, rozsiewowi i wapnieniu. Można stosować do tego celu pochodne chlorhexydyny (często występują jednak przebarwienia i zaburzenia smaku). Ponadto odpowiednia dieta uboga w cukry proste i unikanie pokarmów w formie papki, która dłużej pozostaje w trudno dostępnych miejscach mogą przyczynić się w łatwy sposób do zminimalizowania procesu chorobowego.

Dentysta wskazany

Nie można się łudzić, że samo dbanie o higienę jamy ustnej w domowym zaciszu uchroni nas przed wizytą u stomatologa. Pewne zabiegi i fachowa kontrola są nieodzowne, należy tu wymienić:

instruktaż dbania o higienę jamy ustnej,

skaling , naddziąsłowy, który rozbija kamień i płytką nazębną,

, naddziąsłowy, który rozbija kamień i płytką nazębną, polerowanie koron, szyjek i korzeni zębów (w przypadkach zaawansowane choroby),

(w przypadkach zaawansowane choroby), usuwanie przebarwienia koron i szyjek zębów,

odwrażliwianiu koron i szyjek zębów przy użyciu środków chemicznych.

Oczywiście cały czas podstawowym elementem profilaktyki pozostaje edukacja i samoświadomość pacjenta.

Nawet najbardziej zaawansowane procedury nie będą w stanie zahamować choroby, jeżeli pacjent nie będzie współpracował z dentystą.