Lekarze z University of California w Los Angeles razem ze specjalistami z firmy biotechnologicznej Advanced Cell Technology przeprowadzili zabieg wszczepienia do oka embrionalnych komórek macierzystych.

Zabieg ten przeprowadzono na dwóch kobietach. Przed wykonaniem zabiegu zarówno jedna, jak i druga pacjentka były praktycznie niewidome.

Pierwsza, 51-letnia pacjentka, przed wykonaniem zabiegu nie potrafiła rozpoznać żadnej litery na tablicy. Chorobę Stargardta, która z wiekiem postępowała, zaczęła się u niej kiedy była jeszcze nastolatką.

Tydzień po zabiegu pacjentka potrafiła już liczyć na swoich palcach, a po miesiącu, podczas przeprowadzonego badania wzroku, potrafiła rozpoznać 5 największych liter na tablicy. Teraz widzi więcej kolorów i używa komputera. Po raz pierwszy od wielu lat jest w stanie odczytać z zegarka godzinę i nawlec igłę.

Druga, 78-letnia pacjentka cierpiąca na suche zwyrodnienie plamki żółtej, przed zabiegiem nie potrafiła już nawet sama wybrać się na zakupy. Po wszczepieniu komórek embrionalnych jej wzrok również się poprawił.

Naukowcy zaznaczają jednak, że chociaż wyniki badań są obiecujące,cieszą się, że nie doszło do żadnych powikłań, to są to dopiero pierwsze próby. Mówią, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo pacjentów.

Źródło: „Healthnews.com”

