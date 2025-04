Według jednego z doradców Bachmann, podczas ataku migreny, kobieta nie może w ogóle funkcjonować. Migreny są tak silne i intensywne, że zmuszają Bachmann do przyjmowania całej gamy proszków: zapobiegających atakom, stosowanych podczas ataków, proszków, które przyjmuje po ataku migreny. Doradca twierdzi, że Bachmann musi zabierać ze sobą wszystkie lekarstwa, gdziekolwiek podróżuje.

Czy wysokie obcasy rzeczywiście mogą powodować migreny? – Mam 50. letnią praktykę w leczeniu bólów głowy i nigdy nie widziałem, aby wysokie obcasy były ich przyczyną – mówi dr Seymour Diamond, główny przewodniczący National Headache Foundation i założyciel Diamond Headache Clinic w Chicago. Dodał, że stres wynikający z kampanii wyborczej częściej bywa przyczyną migren.

Inni zgadzają się z Diamnodem, zwracając uwagę, że kobiety zazwyczaj ubierają buty na wysokich obcasach na ważne okazje i Bachmann nie jest wyjątkiem. Być może Bachmann nosiła buty na wysokich obcasach przed ważnymi przemówieniami i wystąpieniami, co mogło powodować napięcie i stres i w konsekwencji wywoływać migrenę.

Ból migrenowy, silnie pulsujący w jednej części mózgu, może osłabiać i uniemożliwiać normalne funkcjonowanie osobie na niego cierpiącej. Sztab Bachmann zaprzecza, jakoby migreny czynią ją niezdolną do pracy i utrzymuje, że jej epizody bólów głowy są kontrolowane przez przyjmowane przez nią leki.

Intensywne migreny mogą wywołać u pacjentów silną wrażliwość na światło i na dźwięki na wiele dni.

Podczas gdy nie ma żadnych naukowych i biologicznych dowodów na to, że wysokie obcasy mogą powodować migreny, niektóre kobiety cierpiące na te przypadłość przyznają, ze napięcie spowodowane wysokimi obcasami może odgrywać pewną role w generowaniu ataków.

Dr Jane Andersen, członek American Pediatric Medical Association mówi, że niektóre kobiety rekomendują, aby nie zakładać wysokich obcasów przy skłonnościach do migren, gdyż napięcie mięśni wynikające z noszenia takiego rodzaju obuwia, przekłada się na plecy, co w konsekwencji może prowadzić do ataku migreny. Jednak nie ma medycznych dowodów na poprawność tego twierdzenia.

Noszenie butów na obcasach wyższych niż 5 cm może zaburzyć postawę, przechylać miednicę i przemieszczać krzyż do przodu. To wywołuje nacisk na plecy oraz śródstopie, co może prowadzić do bólów głowy czy migren. Wiele czynników wywołujących migrenę takich jak: kofeina, jasne światło czy pewna żywność też nie mają poparcia w badaniach medycznych, a jednak przyczyniają się do powstawania tego zjawiska. A zatem i wysokie obcasy mogą być kolejnym takim czynnikiem.

Diamond jednak uważa, że głównym czynnikiem wywołującym ataki migreny jest stres. Towarzyszy on także innym znanym czynnikom przyczyniającym się do powstawania bólów głowy i to on bez wątpienia udziela się wszystkim kandydatom w kampaniach prezydenckich.

Polecamy: Migrena miesiączkowa, czyli spadek stężenia estrogenu

Źródło: time.com/jd

Reklama