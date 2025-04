Zwolennicy akupunktury podkreślają,że zabieg nie tylko nie jest bolesny, ale właśnie ból uśmierza. Akupunkturzyści zalecają wykonanie sześciu zabiegów, z których każdy trwa od 5 do 15 minut. Polegają one na umiejętnych nakłuciach ciała w określonych miejscach. Nie jest to jednak łatwe: igły są wprowadzane prostopadle do powierzchni skóry i nie mogą zostać zgięte – a to wymaga wieloletniej praktyki i sporej zręczności.

