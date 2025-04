Zaburzenia połykania są objawem chorób zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Same w sobie powodują niedożywienie i mogą przyczyniać się do wyniszczenia chorego. W takim przypadku zawsze należy zgłosić się do lekarza w celu oceny wskazań do leczenia pozajelitowego.

Rodzaje zaburzeń połykania

Zaburzenia połykania można podzielić na:

Dysfagię - jest to utrudnione przechodzenie kęsa pokarmowego w kierunku żołądka,

Odynofagię - opisuję sytuację, gdy procesowi połykania towarzyszy ból,

Afagię - jest to całkowita niemożność połknięcia kęsa pokarmowego.

Zarówno dysfagia jaki afagia są bardzo często objawem chorób związanych z uszkodzeniem nerwów odpowiedzialnych za proces połykania. Odynofagii występuje w przebiegu stanów zapalnych ograniczonych do jamy ustnej, gardła i krtani. Jej obecność może również świadczyć o raku przełyku!

Uszkodzenie nerwów czaszkowych odpowiedzialnych za połykanie

Mięśnie, które umożliwiają połykanie są unerwione przez (n.IX czaszkowy) nerw językowo-gardłowy oraz (n.X czaszkowy) nerw błędny. Ich uszkodzenie bardzo często jest przyczyną zaburzeń połykania - dysfagii. Zazwyczaj występują również zaburzenia czucia smaku na 1/3 tylnej części języka oraz chrypka będąca objawem porażenia mięśni krtaniowych unerwionych przez nerw błędny. Uszkodzenie nerwów czaszkowych objawiające się zaburzeniami połykania jest najczęściej spowodowane przez nowotwory - zwłaszcza umiejscowione w tylnym dole czaszki, choroby naczyniowe mózgu oraz urazy - głównie złamania podstawy czaszki.

Uszkodzenie nerwu IX i X może być również spowodowane potencjalnie groźną chorobą neurologiczną - stwardnieniem rozsianym. Jest to choroba w przebiegu, której dochodzi do tzw. demielinizacji - czyli zniszczenia składowych włókien nerwowych. W efekcie powoduje to ich zanik.

Różnicowanie z miastenią

Zanim stwierdzi się, że obecność dysfagii jest spowodowana uszkodzeniem nerwów należy wykluczyć inną chorobę neurologiczną - miastenię oraz zespoły miasteniczne. Jest to grupa chorób charakteryzująca się postępującym osłabieniem mięśni na skutek zaburzeń w przekazywaniu impulsu pomiędzy nerwem ruchowym a mięśniem. Objawami może być właśnie dysfagia oraz zaburzenia mowy pojawiające się podczas dłuższej wypowiedzi.

Co robić w przypadku wystąpienia zaburzeń połykania?

W takich sytuacjach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Są to objawy świadczące o istnieniu choroby, która potencjalnie może stanowić zagrożenie życia!