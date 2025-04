Gdy już wcześniej chorowałaś

Jeśli w dzieciństwie miałaś problemy natury urologicznej, refluks pęcherzowo-moczowodowy lub częste zapalenia pęcherza moczowego, możesz być predysponowana do rozwinięcia się tej patologii w trakcie ciąży.

Twój układ moczowy może być nie do końca prawidłowo skonstruowany, a w czasie ciąży, kiedy jest nadmiernie forsowany, często rozwijają się objawy zapalenia.

Różne formy zakażenia

W grupie kobiet ciężarnych najczęstszą formą zakażenia układu moczowego jest tzw. bezobjawowy bakteriomocz. W normalnych warunkach mocz nie zawiera bakterii, w tym przypadku jednak bakterie występują nie dając nieprzyjemnych dla Ciebie objawów. W celu zdiagnozowania tego schorzenia lekarz regularnie zleca badanie ogólne moczu. Czasem rozwija się również zapalenie pęcherza moczowego, które powoduje ból i częste oddawanie moczu. Najpoważniejszym zakażeniem jest ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - choroba o szybkim i ciężkim przebiegu objawiająca się bólami i gorączką. Zakażenie może pojawić się jako skutek lżejszych, lecz nieleczonych wyżej wymienionych stanów.

Dlaczego akurat w ciąży?

Rosnąca macica zaczyna uciskać pęcherz moczowy i przesuwa go do góry oraz do przodu. Powoduje to zaleganie moczu, co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla organizmu. Dodatkowo w ciąży powiększa się objętość krwi, a w konsekwencji tego nerki produkują więcej moczu. To również sprzyja zaleganiu moczu. Ryzyko rozwoju tej grupy schorzeń jest największe w pierwszym trymestrze ciąży.

Zagrożenie dla dziecka

Każde zakażenie, niezależnie od narządu czy patogenu jest groźne dla rozwijającego się dziecka. Zakażenie układu moczowego może prowadzić do poronienia, zwiększa ryzyko niskiej masy urodzeniowej noworodka oraz wcześniactwa.

Zobacz też: Jakie są zalecane badania przesiewowe dla kobiet w ciąży?

Skuteczne leczenie

Lekarz prowadzący dobierze odpowiedni antybiotyk i kontrolując Twój stan oraz przebieg ciąży będzie w stanie nadzorować i zmieniać dawki lub preparaty. Infekcje dróg moczowych leczy się sprawnie. Nie powodują one poważnych powikłań pod warunkiem, że zostaną na czas rozpoznane.

