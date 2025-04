Statystyki nie da się oszukać...

Niestety – prawdopodobieństwo nawrotu choroby jest większe u osoby, u której już kiedyś wystąpił zawał serca. Dzieje się tak dlatego, że serce jest już uszkodzone przez poprzedni epizod zawałowy. Podobnie rzecz ma się z naczyniami krwionośnymi – ich budowa oraz funkcja jest zaburzona i nie wraca do stanu sprzed pierwszego zawału serca. A to właśnie w naczyniach krwionośnych, przy udziale cholesterolu, rozpoczyna się proces zapalny prowadzący niechybnie do zawału serca.

Czy zawał musi powrócić?

Nie ma konkretnego warunku, który musi zostać spełniony, by zawał powrócił. Podobnie jest w drugą stronę. Nie ma takiej konkretnej rzeczy, którą mógłbyś zrobić, by

ustrzec się przed ponownym zawałem. Każdy organ człowieka, także serce,

jest strukturą, która cały czas ma potencjał do odnawiania się. Jeśli

tylko będziesz chciał pomóc swojemu sercu, jego funkcjonowanie ma szansę wrócić do stanu

podobnego sprzed zawału serca i będzie służyć Ci jeszcze przez

wiele dziesiątek lat.

Leczenie pozawałowe daje dobre rezultaty

Dla każdego pacjenta leczenie ustalane jest indywidualnie, nie ma jednego utartego schematu. Leki wprawdzie są te same, ale każdemu przepisuje się inne dawki i zaleca się inny sposób przyjmowania leków. Każdy z nas ma inny organizm i inaczej będzie reagował na postępowanie terapeutyczne. Dlatego tak ważna jest współpraca z lekarzem, dietetykiem i psychologiem. Na pewno pomogą Ci ustalić odpowiednie reguły postępowania. Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz stosował się do ich zaleceń.

Polecamy: Jak przebiega leczenie po zawale serca?

Bardzo wiele zależy od Ciebie

Zmiana złych nawyków i stylu życia to 80% sukcesu w walce z nawrotem zawału serca. Redukcja podaży cholesterolu w diecie, zaprzestanie picia alkoholu i palenia papierosów, wprowadzenie do swojej codzienności odrobiny sportu – Twoje serce tylko czeka na te zmiany. Dzięki swojej determinacji w walce o własne zdrowie, możesz osiągnąć sukces.

Przed Tobą wiele zmian...

Regularne wizyty u lekarza, kontrole ciśnienia i składu krwi, pilnowanie się na każdym kroku... Wszystkie te zmiany teoretycznie brzmią odpychająco, ale tak naprawdę nie są takie straszne. Dają Ci możliwość przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem i zrobienia czegoś dla siebie. Jeśli czegoś nie będziesz wiedział, zawsze możesz zapytać lekarza. Dzięki stosowaniu się do zaleceń specjalistów, powrót zawału serca można opóźnić lub uniemożliwić.

Zobacz także: Życie po zawale serca

Reklama