Do tej pory pacjenci z niektórymi schorzeniami m.in. cukrzycą, chorobą wieńcową musieli przestrzegać bardzo surowych kardiologicznych norm ciśnienia tętniczego, w których wartości nie powinny przekraczać 130/85 mm Hg. Naukowcy z Uniwersytetu z Florydy chcieli sprawdzić celowość tak restrykcyjnych wskazań. W tym celu przeanalizowali dokumentację 6400 osób powyżej 50 roku życia cierpiących na cukrzycę, miażdżycę tętnic wieńcowych oraz nadciśnienie tętnicze. Uczestnicy badania rekrutowani byli od września 1997 roku do grudnia 2000. Ich losy kontrolowane były do marca 2003 z wyjątkiem pacjentów amerykańskich poddanych monitoringowi do sierpnia 2008.Pacjenci leczeni byli różnymi kombinacjami leków w celu obniżenia ciśnienia. W późniejszym okresie uczestnicy badani zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza grupa składała się z pacjentów zachowujących kryteria kardiologiczne, o ciśnieniu skurczowym nie przekraczającym 135 mm Hg. Grupa druga wartości ciśnienia skurczowego miała na poziomie 130 - 140 mm Hg. W ostatniej, trzeciej grupie znajdowali się pacjenci o ciśnieniu przekraczającym 140 mm Hg. W czasie całego okresu obserwacji 12,7%, 12,6% oraz 19,8% pacjentów odpowiednio w 1, 2 i 3 grupie doświadczyło zawału serca, udaru mózgu lub zmarło z różnych innych przyczyn. Po uwzględnieniu kilku jeszcze czynników obliczono, że śmiertelność w grupie 1 była zauważalnie większa niż w grupie 2 o nieco luźniejszych normach ciśnienia tętniczego. Wyniki wskazują zatem, że wartości pomiędzy 130 – 140 mm Hg są najkorzystniejsze dla pacjentów z cukrzycą lub chorobą wieńcową. W tym badaniu udowodniliśmy po raz pierwszy, że obniżenie ciśnienia skurczowego poniżej 130 mm Hg u pacjentów z cukrzycą lub chorobą wieńcową nie wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności i zachorowalności w porównaniu z ciśnieniem poniżej 140 mm Hg – podkreślają autorzy badania.

