Większość pacjentów leczona jest lekami z grupy beta-adrenomimetyków. Są to bardzo skuteczne leki i stosowane jako jedyne w łagodnych postaciach astmy. Stanowią dobre uzupełnienie glikokortykosteroidów w cięższych formach. Ich stosowanie oczywiście wiąże się z działaniami niepożądanymi. Należą do nich zaburzenia rytmu, drżenia mięśniowe, zmiany w badaniach laboratoryjnych i EKG oraz uczucie niepokoju szczególnie u osób starszych.

Glikokortykosteroidy - najlepsza kontrola, najczęstsze skutki uboczne

Glikokortykosteroidy są lekami najlepiej kontrolującymi astmę. Są stosowane w formie wziewnej, a terapia często trwa bardzo długo. Zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Najczęstszym miejscowym skutkiem ubocznym jest kaszel. Dodatkowo często pojawia się wzmożone pragnienie oraz chrypka. W przypadku zapalenia grzybiczego konieczne jest celowane leczenie przeciwgrzybiczne. Pojawiać się może również zapalenie wokół jamy ustnej oraz powiększenie języka, jednak są to powikłania sporadyczne.

Gdy działają na cały ustrój

Działanie ogólnoustrojowe glikokortykosteroidów wpływa także na ich działania niepożądane w obrębie innych narządów. Obniżają masę kostną doprowadzając do osteoporozy i powodując częstsze złamania. Obniżają stężenie glukozy we krwi, co może prowadzić nawet do zaburzeń świadomości. Częste są również wahania nastroju, które mogą przybierać różne formy. Jako leki modyfikujące odpowiedź immunologiczną, mogą stać się przyczyną wystąpienia infekcji oportunistycznych, czyli zakażeń patogenami, które dla zdrowego człowieka są obojętne.

Leki cholinolityczne i ich działania niepożądane

Leki cholinolityczne mogą powodować kaszel oraz odczucie suchości w ustach. W niektórych sytuacjach mogą także sprawiać, iż dochodzi do odwrotnej niż zamierzona reakcji - do jeszcze większego skurczu oskrzeli.

