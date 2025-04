Na pytanie odpowiada chirurg szczękowy Jolanta Najko

W zależności od tego, jaki rodzaj zabiegu wybiorą lekarze i jak rozległa okaże się operacja, tak długo będzie trwał pobyt w szpitalu i dalsze leczenie. Dziewczynkę czeka operacja. Trzeba będzie odtworzyć tkankę kostną. Są różne metody przeprowadzenia takiego zabiegu. Można pobrać własną kość pacjenta i przeszczepić do żuchwy lub uzupełnić brak innym materiałem kostnym. Materiał pobrany w trakcie zabiegu zostanie też oddany do analizy histopatologicznej, by potwierdzić, czy powodem problemu była torbiel.