Jak powstają żylaki? To proces dość łatwy do zrozumienia nawet przez laika: tętnicami krew płynie szybko, bo tłoczy ją serce. Jej powrotna droga jest jednak trudniejsza – w żyłach krew ma mniejsze ciśnienie i przeszkadza jej grawitacja, która ściąga ją w dół. Wszystko jest w porządku, dopóki ściany żył są sprężyste, a zastawki, które nie dopuszczają do cofana nią się krwi, sprawne. Problemy zaczynają się, gdy zastawki się nie domykają i część krwi płynąca w kierunku serca zaczyna się cofać. Żyły rozszerzają się nie wracają do swego pierwotnego kształtu. Tak właśnie powstają żylaki.

Niestety, nie są one tylko defektem estetycznym, a chorobą, która wymaga leczenia. Nie dość, że są bolesne, to mogą jeszcze prowadzić do poważnych powikłań, np. owrzodzenia podudzi, krwotoku (kiedy pęka żyła i skóra nad nią) i zakrzepów żylnych (są one wyjątkowo niebezpieczne, bo kiedy oderwą się od ścian naczynia mogą spowodować zator tętnic płucnych, a w skrajnym przypadku śmierć).

Wczesne objawy żylaków

Żylaki zwykle dają o sobie znać nim jeszcze pojawią się na dobre na nogach. Ich wczesne sygnały to:

wieczorny ból łydek ,

, ból pod kolanem lub w pachwinach , który pojawia się np. po długim siedzeniu lub staniu,

, który pojawia się np. po długim siedzeniu lub staniu, częste kurcze nóg,

nóg, obrzęk nóg nasilający się wieczorem,

uczucie ciężkich nóg ,

, ciągłe dreptanie ,

, pajączki pod kolanami i w okolicy kostek.

Jeśli odczuwasz te objawy (lub choć niektóre z nich), skonsultuj się z lekarzem POZ. Powiedz mu o swoich dolegliwościach. Prawdopodobnie uzna, że konieczna jest konsultacja flebologiczna i podstawowe badania w kierunku żylaków (badania krwi i USG Dopplera). Pamiętaj, im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym większa szansa, że z problemem uporasz się tylko za pomocą farmakologii (bez operacji).

Szacuje się, że w Polsce aż 10 mln osób ma żylaki. 75 proc. z nich stanowią kobiety.

Gdy żylaki dają się poważnie we znaki

Zaawansowane żylaki widoczne są w postaci sinych powiększonych żył. Zwykle towarzyszy im uczucie ciężkości nóg, które nasila się wieczorem oraz nocne kurcze łydek. Czasami jednak żylaki wywołują bardzo silny ból, który związany jest z zapaleniem żył powierzchniowych. Żyły są twarde, nabrzmiałe, wyczuwalne pod skórą i bardzo bolą. W leczeniu takiego stanu zapalnego zwykle stosuje się leki zmniejszające krzepliwość krwi (zazwyczaj heparynę) przez 4-6 tygodni.

Kto jest narażony na żylaki?