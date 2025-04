Dlaczego tak się dzieje?

Niestety, nie jest to jednoznacznie określone. Popularną koncepcją jest występowanie zastoju krwi w naczyniach żylnych z powodu przyjmowania długotrwałej pozycji stojącej. Uwarunkowanie anatomiczne to kolejne wytłumaczenie problemu. Polega na nieco innym przebiegu naczyń po obu stronach ciała sprawia, że w większości przypadków (85%) żylaki powrózka tworzą się po lewej stronie. W grę może także wchodzić ucisk dość delikatnych naczyń żylnych przez tętnice lub inne struktury, które są bardziej spoiste.

Diagnostyka

Jest prosta i nie nastręcza trudności. Jeżeli występują wyżej wymienione objawy i w badaniu lekarskim zostaną uwidocznione żylaki, rozpoznanie jest niemal gotowe. Jednak żylaków czasem nie widać na pierwszy rzut oka. Pomóc może wtedy wykonanie próby Valsalvy – parcia przy zamkniętych drogach oddechowych. Zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej cofnie krew do naczyń żylnych, które wypełnią się i uwidocznią. Ostateczne potwierdzenie stanowi badanie USG z pomiarem przepływów naczyniowych.

Leczenie

Sama obecność żylaków nie musi być wskazaniem do operacji. Niemniej w przypadku niepokojących objawów – bólu, obrzęku, niepłodności, a u małych chłopców zaburzeń wzrastania jądra, należy wdrożyć leczenie.

Niepłodność to poza obrzękiem i bólem, najczęstsza przyczyny diagnozowania żylaków powrózka nasiennego. Zaburzony przepływ krwi skutkuje przegrzaniem i niedotlenieniem jąder. W efekcie liczba plemników spada poniżej normy (tj. poniżej 15 milionów w mililitrze), obniża się także ich żywotność i ruchliwość.

Postępowanie chirurgiczne przewiduje podwiązanie naczyń żylnych jądrowych i skierowanie krwi poprzez inne naczynia do żył biodrowych. Dokonuje się tego metodą chirurgii otwartej – nacinając powłoki skórne brzucha bądź laparoskopowo. Coraz większą popularność zyskują radiologiczne metody inwazyjne. Cewnik jest prowadzany przez duże naczynie żylne, do naczyń podawany jest kontrast, tak by uwidocznić stosunki anatomiczne. Następnie odpowiednie naczynia są embolizowane – zatykane. Pacjent może wyjść do domu na drugi dzień po zabiegu lub nawet jeszcze tego samego dnia. Ta atrakcyjna dla chorego metoda ma jednak swoje ograniczenia, dlatego o wyborze postępowania decyduje lekarz. Powikłania zdarzają się rzadko (u ok. 7%), jest to przede wszystkim wodniak – nagromadzenie płynu między osłonkami jądra.

