Jak powstaje krwiak w mózgu?

Przyczyną jest uraz kontaktowy, czyli bezpośrednie uderzenie w głowę. Praktycznie zawsze kojarzy się ze złamaniem kości czaszki. Źródłem krwawienia są tętnice przebiegające nad oponą twardą oraz zatoki żylne opony twardej.

Jakie objawy świadczą o krwiaku nadtwardówkowym?

Nawet silny uraz kontaktowy nie musi dać masywnego rozlanego uszkodzenia mózgu. Po urazie poszkodowany może stracić przytomność. Potem najczęściej odzyskuje przytomność i ma objawy typowe dla wstrząśnienia mózgu – zaburzenia pamięci, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty. Objawy te jednak nie ustępują tak jak w przypadku wstrząśnienia mózgu, a nasilają się. Poszkodowany staje się co raz bardzie zdezorientowany, co raz trudniej nawiązać z nim kontakt i w końcu powtórnie traci przytomność. Postępujące zaburzenia świadomości są najważniejszym objawem wszystkich krwiaków śródczaszkowych. Może się zdarzyć, że poszkodowany nie traci przytomności zaraz po urazie, ale dopiero później lub straciwszy ja na początku nie odzyskuje jej.

Co się dzieje wewnątrz czaszki?

Czaszka jest zamkniętą przestrzenią, krwiak narastając będzie zabierał całą wolną przestrzeń i co raz bardziej uciskał na mózg. To prowadzi to przesunięcia się struktur mózgowych wewnątrz czaszki. Jeśli krwiak nie zostanie usunięty, a krwawienie zahamowane przesuwana tkanka mózgowa ulegnie wklinowaniu i zniszczeniu, zaburzeniu ulegają podstawowe funkcje życiowe – oddychanie i krążenie. Dodatkowo zwiększające się ciśnienie wewnątrz czaszki nieuchronnie prowadzi do zaburzeń ukrwienia mózgu i dalszych uszkodzeń.

Jak można leczyć krwiak nadtwardówkowy?

Jeśli stan chorego jest ciężki lub szybko się pogarsza konieczna jest pilna interwencja chirurgiczna, która pozwoli na usunięcie krwiaka i zatamowanie krwawienia. Wczesne podjęcie leczenia daje dobre rokowanie, śmiertelność nie przekracza 12%.

Zdarza się jednak, że krwiak powiększa się bardzo powoli , a poszkodowany jest w stanie dobrym wtedy możliwe jest postępowania zachowawcze polegające na intensywnej obserwacji i kontroli w warunkach szpitalnych. Po około sześciu tygodniach taki krwiak ulega upłynnieniu i wchłonięciu się. Niekiedy pozostawia po sobie zwapnienia.

Jak zapobiec?

Najważniejsza jest prewencja urazów. Przed urazami bezpośrednimi chronią kaski. Ważne by je zakładać kiedy zamierza się uprawiać sport związany z niebezpieczeństwem urazu bezpośredniego (narty, rower, jazda konna, wspinaczka) ale również w miejscu pracy jeśli warunki tego wymagają (praca na budowie).

