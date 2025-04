Jak dochodzi do pęknięcia tętniaka aorty?

Do pęknięcia tętniaka aorty dochodzi tym częściej, im większa jest jego średnica. Zakłada się, że najgroźniejsze są tętniaki, których średnica przekracza 50 mm i je natychmiast należy leczyć chirurgicznie. Początkowo, objawy związane z pęknięciem tętniaka mogą być lekceważone przez pacjenta, który będzie je utożsamiał z samą obecnością choroby.

Po pewnym czasie jednak ból staje się tak silny, że niemal niemożliwy do wytrzymania. Zlokalizowany jest najczęściej w klatce piersiowej (tętniaki aorty piersiowej) bądź w jamie brzusznej (tętniaki aorty brzusznej). Często promieniuje do okolicznych obszarów – pleców i przestrzeni międzyłopatkowej czy krocza i podudzi.

Wraz z utratą krwi, pacjent czuje się coraz słabszy, bledszy, ma przyspieszone tętno, czuje jakby za chwilę mógł stracić przytomność – dochodzi do tak zwanego wstrząsu hipowolemicznego, związanego z niemożnością pełnego wypełnienia łożyska naczyniowego i dostarczenia krwi do wszystkich potrzebujących obszarów. Inne objawy zależą głównie od miejsca, do którego nastąpi wynaczynienie krwi.

Jak objawiają się tętniaki aorty piersiowej?

Tętniaki aorty piersiowej pękają głównie do jam opłucnej, śródpiersia, worka osierdziowego i przełyku. Mogą spowodować między innymi tamponadę serca, to jest zgromadzenia dużej ilości krwi w worku, który otacza serce oraz uniemożliwienia jego pracy poprzez jego zaciśnięcie. Poprzez dostanie się do przełyku rzadko mogą doprowadzić do zgonu na skutek niepohamowanych krwistych wymiotów i utraty zbyt dużej ilości krwi.

Jak objawiają się tętniaki aorty brzusznej?

Tętniaki aorty brzusznej pękają przede wszystkim do przestrzeni zaotrzewnowej, gdzie dają charakterystyczny zespół objawów – nagły, silny ból w jamie brzusznej i okolicy krzyżowo-lędźwiowej, wstrząs hipowolemiczny oraz krwiak krocza i moszny. Mogą ulec również pęknięciu do jamy otrzewnej, dwunastnicy oraz żył – głównej dolnej, nerkowej lub biodrowej. Mogą objawiać się masywnymi krwawieniami z przewodu pokarmowego, bądź nagłą niewydolnością serca na skutek jego nadmiernego obciążenia przez zbyt dużą ilość krwi w układzie żylnym.

Jak przebiega rozwarstwienie aorty?

Rozwarstwienie aorty to stan, w którym dochodzi do przerwania błony wewnętrznej aorty i jej odwarstwienia od reszty ściany, które postępuje w kierunku przepływu krwi. Powoduje to powstanie dwóch świateł, w których płynie krew – prawdziwego oraz rzekomego.

Zwykle objawia się bardzo silnym bólem, nierzadko doprowadzającym do utraty przytomności, który w odróżnieniu od bólu w zawale serca nie ustępuje po przyjęciu azotanów. Ponadto mogą występować objawy wstrząsu (przyspieszone tętno, bladość powłok, postępujące osłabienie) oraz ból brzucha, ostra niewydolność nerek, objawy niedokrwienia kończyn, zależnie od obszaru, do którego nie dotrze wystarczająca ilość krwi.

Stany wikłające tętniaka aorty należy rozpoznawać niemalże natychmiast, ponieważ im szybciej chory znajdzie pomoc lekarską, tym większe są jego szanse na wyleczenie. Pamiętajmy więc, że zbyt duży tętniak aorty to tykająca bomba zegarowa, która natychmiast wymaga rozbrojenia!