Opryszczkowe zapalenie mózgu należy do bardzo częstych wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego. Jest wywoływane przez dobrze znany, wydawałoby się mało niebezpieczny, wirus opryszczki wargowej (HHV-1). Tylko w niewielkim procencie może być wynikiem infekcji przez wirusa powodującego opryszczkę narządów płciowych (HHV-2)

Dane statystyczne wskazują, że rocznie w Polsce na opryszczkowe zapalenie mózgu choruje 150-200 osób.

Sprytny wirus…

Wirus opryszczki wnika do organizmu człowieka przez uszkodzoną skórę lub błonę śluzową. Następnie wędruje włóknami nerwowymi do zwojów nerwowych, gdzie się namnaża. Wiriony wracają potem do powierzchni błon śluzowych i skóry. Wirus przebywając w układzie nerwowym wchodzi w fazę utajenia. W przypadku spadku odporności może dojść do reaktywacji zakażenia. Dochodzi więc do miejscowego stanu zapalnego (opryszczka wargowa) lub niekiedy do procesu uogólnionego - zapalenia mózgu. Opryszczkowe zapalenie mózgu jest czasami zakażeniem pierwotnym (bez wystąpienia okresu utajenia).

Kto narażony?

U dzieci i osób młodych, zakażenie ma charakter pierwotny, u osób starszych przyczyną choroby jest reaktywacja zakażenia utajonego. Najbardziej narażone są osoby poniżej 20. roku życia i po 50. roku życia. Istnieje też forma wrodzona zakażenia HHV.

Objawy

W przypadku opryszczkowego zapalenia mózgu występują: gorączka z bólem głowy i nudnościami, objawy psychiczne (zaburzenia świadomości, zmiana osobowości), napady padaczkowe, objawy ogniskowe (afazja – utrata zdolności mowy, niedowład połowiczy, połowicza utrata czucia).

W zakażeniu wrodzonym obserwuje się: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, śródmiąższowe zapalenie płuc, powiększenie wątroby i śledziony.

Niestety ubytki w funkcjach układu nerwowego po przebyciu choroby są częste, zwłaszcza u osób po 35. roku życia.

Dlaczego takie niebezpieczne?

Śmiertelność w przypadku nieleczonego opryszczkowego zapalenia mózgu jest dość duża i wynosi do 70%. W sytuacji podjęcia leczenia przypadki śmiertelne stanowią 20%. Konsekwencje zapalenia są bardzo częste. U większość osób wyleczonych występują dolegliwości neurologiczne.

Skąd wiadomo, że to ten wirus?

Rozpoznanie można potwierdzić poprzez: ocenę płynu mózgowo – rdzeniowego, badanie EEG, rezonans magnetyczny, tomografię komputerową.

Leczenie

Ważne jest żeby leczenie zostało podjęte odpowiednio wcześniej. Nie wolno, zatem lekceważyć niepokojących objawów! Leczenie przyczynowe obejmuje podanie leków przeciwwirusowych (acyklowir). Ważne jest również leczenie objawowe. Acyklowir spowodował też zmniejszenie śmiertelności z powodu wrodzonego zakażenia HHV-1.

Zapobieganie

Aby uchronić się przed zakażeniem należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Istotne jest, żeby zakażona matka nie brała do buzi smoczka dziecka, nie wycierała go poślinioną przez siebie chusteczką itd.

Z pozoru łagodny wirus może doprowadzić jednak do poważnego zagrożenia. Warto pamiętać o opryszczkowym zapaleniu mózgu i znać jego objawy, aby odpowiednio wcześnie zgłosić się do lekarza i podjąć leczenie.

