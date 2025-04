Jak dochodzi do zakażenia?

Opryszczka narządów płciowych jest obecnie najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową. Jej czynnikiem etiologicznym jest wirus HSV (herpes simplex virus), który występuje w dwóch formach – HSV1 i HSV2. Jeszcze nie tak dawno podział ten wiązał się z odmiennością zajmowanych okolic ciała, to znaczy typowi 1 przypisywano jedynie inwazje skóry i błon śluzowych w obrębie jamy ustnej, zaś typowi 2 - narządy płciowe. Jednak na dzień dzisiejszy, ze względu na zmiany obyczajowości, odchodzi się od tego założenia. I tak już wiemy, że oba typy wirusa mogą zakażać okolice narządów płciowych i tą drogą być przenoszone. Zakażenie wśród noworodków zdarza się u 1:1 000 do 1:5 000, w zależności od okresów epidemicznych. W większości przypadków są to inwazje typem 2 wirusa. Do infekcji dochodzi głównie podczas porodu, rzadziej po narodzinach, a wewnątrzmacicznie jedynie w 5% przypadków. Warto podkreślić, że poważne powikłania dla noworodków związane jest przede wszystkim z pierwotnym zakażeniem matki w czasie trwania ciąży, to znaczy, że ryzyko to znacznie spada, jeśli kobieta już wcześniej chorowała na opryszczkę.

Przeczytaj: Opryszczka u matki - czy jest niebezpieczna dla dziecka?

Jakie są skutki zakażenia u noworodka?

W około 7-11 dobie życia dziecka, zaczynają pojawiać się na jego skórze zlewające się pęcherze. Tego typu zmiany mogą także wystąpić na spojówkach oraz rogówce. W co czwartym przypadku zajęcia okolicy oczu, ma miejsce także inwazja ośrodkowego układu nerwowego. Kiedy dziecko ma mniej więcej dwa tygodnie, dochodzi do rozwoju choroby w jego mózgu. Pierwszymi objawami tego powikłania są drgawki, senność lub niepokój, napięte ciemię i wymioty.

Tak zwana rozsiana postać zakażenia HSV dotyka blisko połowy noworodków i jest najgroźniejszą dla życia dziecka formą tej choroby.

Poza wymienionymi wyżej objawami charakteryzuje się dużo gorszym stanem ogólnym dziecka, żółtaczką, zaburzeniami oddychania oraz narastającymi objawami wstrząsu. Bez odpowiedniego leczenia ten rodzaj choroby wiąże się z 80% śmiertelnością. Nieco lepsze rokowanie ma postać mózgowa, jednak bardzo często skutkuje ona licznymi uszkodzeniami neurologicznymi oraz upośledzeniem dalszego rozwoju umysłowego dziecka.

Zobacz też: W jaki sposób możesz zapobiec opryszczce płciowej?

Jak uchronić dziecko przed zakażeniem HSV?

Najlepiej pomyśleć o tym już na początku ciąży. Kobiety, które wiedzą, że chorują bądź chorowały na opryszczkę, powinny poinformować o tym swojego lekarza. W przypadku wystąpienia zmian w okolicy narządów płciowych wskazany jest poród poprzez cięcie cesarskie. Takie postępowanie nie jest zalecane w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z infekcją nawrotową lub zmiany dotyczą innej niż genitalna okolicy ciała.W razie wystąpienia zakażenia u noworodka, szybkie włączenie intensywnego leczenia zapobiega rozsiewowi wirusa. Najskuteczniejszy w tej terapii jest acyklowir.

Reklama