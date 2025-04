Doświadczenia prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie na grupie 25 młodych kobiet z astmą starały się udowodnić wpływ pozytywnego stresu emocjonalnego na odczuwanie duszności u tych osób. Wielokrotne przejażdżki kolejką górską, oprócz niewątpliwie nieziemskich wrażeń, dostarczyły dowodów na to, że duszność może być różnie odbierana przez pacjentów, w zależności od ich oceny emocjonalnej sytuacji i otoczenia. Z medycznego punktu widzenia ważne były również odkrycia w dziedzinie pokoju oraz zdrowia publicznego. Pokojowa nagroda została przyznana za badania nad odbieraniem bodźców bólowych a dokładniej mówiąc za potwierdzenie dawno znanego faktu jakoby przeklinanie łagodziło odczuwanie bólu. Natomiast wiedza specjalistów od zdrowia publicznego dzięki laureatom nagrody została wzbogacona o dowody na to, że bakterie chętniej wybierają brodatych naukowców. W ceremonii, która odbyła się po raz 20., rokrocznie uczestniczy wiele sław świata nauki, a nagrody są wręczane przez laureatów prawdziwych Nobli. Jak pokazuje bowiem historia, laureaci Ig Nobli są o krok bliżej do zdobycia wyróżnienia przyznawanego przez Komitet Noblowski.Więcej na temat nagrody oraz osób wyróżnionych można przeczytać na stronach czasopisma Annals of Improbable Research. kp

