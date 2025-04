Nadciśnienie tętnicze należy do najczęściej występujących chorób współczesnego wieku. Część chorych, mimo leczenia, ma nadal wysokie ciśnienie, a to prowadzi do groźnych dla życia konsekwencji. Nowatorska metoda leczenia – denerwacja tętnic nerkowych – to alternatywa dla chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym. Badania kliniczne wykazały dużą skuteczność tej metody.

Czym jest oporne ciśnienie tętnicze?



Ocenia się, że 1 na 3 osoby dorosłe cierpi na nadciśnienie tętnicze. Niektórzy mimo leczenia nadal mają wysokie ciśnienie. Przyczyną braku sukcesów w terapii może być niezdrowy tryby życia i brak jego modyfikacji oraz leczenie nieodpowiednimi lekami lub ich niewłaściwe stosowanie.

Jednak u części osób, które stosują się do zaleceń lekarzy i zażywają odpowiednie lekarstwa, też nie widać efektów terapii. To właśnie osoby z opornym ciśnieniem tętniczym.

Szacuje się, że 13% chorych z nadciśnieniem ma oporne nadciśnienie tętnicze. O opornym nadciśnieniu tętniczym mówimy wtedy, kiedy nie ma rezultatu pomimo leczenia skojarzonego złożonego z co najmniej 3 leków z wykorzystaniem diuretyku (leku moczopędnego). Schorzenie to prowadzi do poważnych powikłań takich jak: zawał, udar, niewydolność serca czy choroby nerek, w konsekwencji zwiększa też śmiertelność.

Do tej pory możliwości terapii takich pacjentów były ograniczone, ale dzięki nowatorskiej metodzie mają oni szansę na wyleczenie.

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego u dorosłych1:

Czym jest denerwacja tętnic nerkowych?



– Metoda ta związana jest z wykorzystaniem funkcji układu współczulnego, który jest częścią autonomicznego układu nerwowego. Łącząc mózg, serce, naczynia krwionośne oraz nerki, ma istotny wpływ na regulację ciśnienia tętniczego krwi. Jego nadaktywność powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Już wcześniej podejmowane były próby wykorzystania tej wiedzy, niestety bez sukcesu. Dopiero nowatorska metoda denerwacji tętnic nerkowych z wykorzystaniem systemu Symplicity umożliwiała przeprowadzenie bezpiecznego zabiegu – mówi prof. Danuta Czarnecka, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Zabieg polega na ablacji tętnic nerkowych, czyli celowym niszczeniu wysoką temperaturą włókien układu współczulnego, przebiegających w tętnicach nerkowych. Denerwacja nerek jest procedurą minimalnie inwazyjną, wykonuje się ją korzystając z systemu Symplicty, złożonego ze specjalnego elastycznego cewnika podłączonego do generatora energii o częstotliwości radiowej.

Lekarz wprowadza małą elastyczną końcówkę do tętnicy udowej i kieruje cewnik w stronę tętnicy nerkowej. Tam przy pomocy energii z generatora niszczone są włókna nerwowe układu współczulnego przebiegające w ścianie tętnic nerkowych. Takie działanie obniża nadaktywność układu współczulnego.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i sedacji, można go przeprowadzać w pracowni kardiologii inwazyjnej.

Jakie są szanse wyleczenia?



Badania klinicznie poświęcone tej metodzie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały istotną skuteczność terapii po 6 miesiącach od zabiegu. W Polsce obecnie trwają badania kliniczne przeprowadzane w 11 ośrodkach i obejmujące blisko pół setki pacjentów. Badania te obejmują wyniki z 3- i 6-miesięcznej obserwacji.

Wyniki z 3-miesięcznej obserwacji potwierdzają, że nowa metoda obniża ciśnienie w grupie osób, którym nie można było pomóc za pomocą terapii lekowej.

– Mam nadzieję, że ta innowacyjna metoda poprawi rokowania pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym i w przyszłości procedura zostanie ujęta w koszyku świadczeń gwarantowanych. Na razie terapia nie jest w Polsce refundowana – dodaje prof. Czarnecka

System Symplicity w terapii pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym stosowany jest klinicznie od 2010 roku. Do tej pory wykonano kilka tysięcy zabiegów tego typu na całym świecie. Polski rejestr pacjentów uzupełnia wiedzę wynikającą z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Australii. Raport z długoterminowego badania Symplicity HTN-1 pokazuje, że w 3-letniej perspektywie udaje się osiągnąć rezultat obniżenia skurczowego ciśnienia o około 30 mm Hg. Z badań dot. nadciśnienia wynika, że redukcja ciśnienia skurczowego o 9 mm Hg u chorych z opornym nadciśnieniem ogranicza ryzyko wystąpienia udaru mózgu o blisko 30%. Równocześnie badanie kliniczne HTN-2, które porównało wyniki leczenia farmakologicznego z denerwacją tętnic nerkowych u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym jednoznacznie wykazało, że to denerwacja jest metodą stwarzającą szansę na redukcję ciśnienia tętniczego i prawdopodobnie uniknięcia w przyszłości udarów i zawałów serca.

Opieka nad osobami, które przeszły udar mózgu czy zawał serca, czyli najczęstsze powikłania nieleczonego opornego nadciśnienia tętniczego, jest dla lekarzy poważnym wyzwaniem. Nie należy też zapominać o społecznych konsekwencjach: chorzy, którym do tej pory nie udawało się pomóc często musieli zaprzestać normalnej aktywności zawodowej, zasilając grono rencistów. Dzięki nowej terapii pacjenci z opornym nadciśnieniem tętniczym będą mieli szanse na poprawę jakości życia i unikniecie poważnych zdrowotnych komplikacji.

Z powodu opornego nadciśnienia leczy się około 120 milionów ludzi na całym świecie. Ich choroba jest bezpośrednio związana ze wzrostem ryzyka zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca, chorób nerek i śmierci. Pacjenci ci mają znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu do osób z kontrolowanie wysokim ciśnieniem krwi.

