FEES – funkcjonalna endoskopowa operacja zatok

Metoda FESS szybko i w mało inwazyjny sposób pomoże Ci pozbyć się problemów z zatokami. Funkcjonalna chirurgia endoskopowa zatok przynosowych – bo tak po polsku brzmi pełna nazwa FESS – to zabieg, który przeprowadza się przy użyciu endoskopu.

Dzięki niemu możliwe jest poszerzenie ujścia zatok, a co za tym idzie, łatwiejsze pozbycie się zalegającej w nich wydzieliny. W efekcie pacjentom przestają dokuczać dolegliwości związane z zapaleniem zatok, takie jak:

dręczące bóle głowy,

ściekająca wydzielina,

dyskomfort przy oddychaniu

nawracające zapalenia zatok.

FEES – alternatywa dla punkcji zatok

Zastosowana po raz pierwszy w 1985 roku metoda FESS skutecznie zastępuje bolesną i nieskuteczną punkcję, która jest najczęściej polecana osobom mającym problemy z przewlekłym zapaleniem zatok. Pacjent zostaje skierowany za zabieg po wizycie u otolaryngologa, który rozpozna u niego przewlekłe zapalenie zatok.

Diagnozę przeprowadza się za pomocą badań, m.in. tomografii komputerowej zatok przynosowych oraz endoskopii nosa. Na ich podstawie określa się źródło problemu i wskazuje kolejne kroki leczenia.

Jak wygląda zabieg funkcjonalnej endoskopowej operacji zatok FEES?

FESS wykonuje się w znieczuleniu ogólnym przy użyciu narzędzi wprowadzanych przez otwory nosowe. Za pomocą specjalnych kleszczyków chirurg poszerza połączenie zatok przynosowych z jamą nosa. Zabieg ten poprawia naturalne oczyszczanie oraz wentylację zatok.

Bardzo ważny jest też komfort, który metoda ta zapewnia po operacji. Stosowanie nowoczesnych opatrunków nie wymaga usunięcia, gdyż po pewnym czasie zamieniają się w żel, który można bezboleśnie wydmuchać. Zapewniają one także stabilizację operowanych struktur zatok i zapobiegają zrostom.

To wspaniała alternatywa dla metrowych bandaży upychanych do jam nosa po tradycyjnych zabiegach na zatokach.

FESS to gwarancja komfortu i wysokiej skuteczności leczenia dla wszystkich cierpiących z powodu bólu zatok.

