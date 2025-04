W mitologii nordyckiej Ondyna rzuciła klątwę na śmiertelnika, w którym była zakochana bez wzajemności. Mężczyzna mógł oddychać tylko wtedy, gdy o tym pamiętał. Zmarł więc we śnie.Klątwa Ondyny to rzadka, najczęściej śmiertelna choroba uwarunkowana genetycznie. Funkcjonowanie automatycznej kontroli oddychania zostaje zaburzona. Może to prowadzić do ostrej niewydolności oddechowej, co wiąże się z zaprzestaniem oddychania podczas snu.

