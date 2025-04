Laparoskopia – co to takiego?

Laparoskopia to metoda chirurgiczna polegająca na wziernikowaniu jamy otrzewnej. Jest ona wykorzystywana głównie w diagnostyce, szczególnie w ginekologii oraz w leczeniu schorzeń jamy brzusznej, np. operacja wyrostka robaczkowego i pęcherzyka żółciowego. Stosuje się ją, zamiast tradycyjnego rozcinania brzucha, w celu zbadania narządów wewnętrznych lub zoperowania chorego organu. Laparoskopia jest bowiem mniej inwazyjna, a dodatkowo nie powoduje tylu uszkodzeń tkanek, narządów i nerwów, które wywoływały dodatkowy ból pooperacyjny u pacjenta. Po wykonaniu laparoskopii w ciele pacjenta pozostają trzy niewielkie blizny.

Istota badania

Laparoskopia jest przeprowadzana przy ogólnym znieczuleniu pacjenta. Jest to badanie jamy brzusznej za pomocą laparoskopu. Aby lekarz mógł przeprowadzić dokładną obserwację wnetrza naszego ciała, potrzebna jest przestrzeń w jamie brzusznej, dzięki czemu obraz będzie wyraźny. W tym celu jamę brzuszną wypełnia się powietrzem lub dwutlenkiem węgla, co rozpycha jelita. Następnie powłoki są przebijane ostro zakończonym narzędziem (traokarem), aby wprowadzić laparoskop. Jest to tuba zaopatrzona w metalową tuleję, w której umieszczony jest system optyczny. Dzięki niemu lekarz w powiększeniu może obejrzeć wnętrze jamy brzusznej. Sam laparoskop służy tylko diagnozie. Jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia zabiegu, urządzenie to nie wystarcza. Wówczas wykonuje się dodatkowe minimalne nacięcia na skórze, aby wprowadzić narzędzia niezbędne do przeprowadzenia operacji.

Jak należy przygotować się do operacji?

Przygotowanie do laparoskopii jest praktycznie takie same, jak do innych operacji. Pacjent musi wcześniej wykonać obowiązkowe badania, takie jak; morfologia, badania krwi, EKG. Dodatkowo na dzień przed zabiegiem musi się on znajdować na diecie lekkostrawnej (zaleca się przyjmowanie posiłków w postaci płynnej). Jeśli skóra brzucha jest owłosiona, należy ją ogolić (zwłaszcza w miejscu, w którym ma być wykonywany zabieg).

Zalety laparoskopii

Laparoskopia ma wiele zalet. Przede wszystkim jest mało inwazyjną metodą, przy której dochodzi do powikłań w mniej niż 1% przypadkach. Pacjent może bardzo szybko wrócić do zdrowia. Po zabiegu musi pozostać jedynie 24 godziny w szpitalu, aby uniknąć ewentualnych zakażeń, które najczęściej są związane ze znieczuleniem. Jest bardzo krótki okres rekonwalescencji. Praktycznie od razu po operacji istnieje możliwość ruchu. Zaletą jest również kosmetyka tego zabiegu, gdyż nacięcia wykonywane podczas niego są tak małe, że blizny po nich są praktycznie niewidoczne. Największą zaletą laparoskopii jest to, że daje ona lekarzom możliwość rozpoznania wielu schorzeń, które są bardzo trudne do zdiagnozowania przy użyciu innych metod.

