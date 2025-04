Czym jest łuszczyca?

Łuszczyca (łac. psoriasis) to wieloczynnikowa, niezakaźna, niezłośliwa choroba skóry - może pojawiać się pod wpływem czynników genetycznych, immunologicznych, środowiskowych i psychologicznych. W efekcie następuje zmiana funkcjonowania komórek skóry, na której obserwujemy łuszczące się wykwity. Łuszczyca dotyka 2-4% populacji – należy do najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych. Przebieg choroby jest przewlekły z tendencją do naprzemiennego samoistnego nawracania i ustępowania objawów.

Objawy łuszczycy paznokci

Łuszczyca paznokci (łac. psoriasis unguium) cechuje się obecnością poprzecznych lub podłużnych zagłębień i rowków w płytce paznokciowej, a także obecnością żółto-brązowych plam pod płytką paznokciową – tzw. plam olejowych. Paznokcie stają się matowe i zgrubiałe, często ulegają zniekształceniom. Czasem płytkę paznokcia można łatwo unieść do góry i oddzielić ją od łożyska. Dość częstym objawem jest także kruchość i łamliwość paznokci.

Zwiększone ryzyko infekcji

Tworząca się pod paznokciem przestrzeń jest bardzo podatna na rozwój zakażenia grzybiczego lub bakteryjnego. Leczenie takiej infekcji jest utrudnione przez brak dostępu powietrza do chorego miejsca. Dlatego też bardzo ważna jest codzienna higiena i ochrona paznokci.

Jak prawidłowo chronić paznokcie?

Ponieważ wilgoć zwiększa ryzyko infekcji paznokcie powinny być przez cały czas suche.

Pamiętaj:

Noś gumowe rękawiczki podczas wszystkich prac związanych z wodą.

Jeśli coś dostanie się pod płytkę paznokcia usuń to używając miękkiej szczoteczki, a nie - ostrego, metalowego przedmiotu.

Po umyciu rąk dokładnie osusz końcówki palców - użyj w tym celu papierowego ręcznika, który doskonale pochłonie wilgoć spod płytek paznokcia.

Obcinaj paznokcie na krótko. Długie paznokcie mogą się o coś zaczepić, co zwiększy ryzyko urazu.

Nie piłuj paznokci!

Jeśli skóra wokół paznokci stanie się zaczerwieniona i opuchnięta - skontaktuj się z lekarzem. To może być początek infekcji.

Opieka specjalistów

Łuszczyca paznokci może być mylona z grzybicą. W razie wątpliwości można wykonać badanie mykologiczne, które umożliwia postawienie prawidłowej diagnozy i zalecenie odpowiedniej terapii.

Pacjent, u którego stwierdzono łuszczycę paznokci powinien znajdować się pod jednoczesną pod opieką lekarza dermatologa oraz dobrze wyszkolonego gabinetu pielęgnacji paznokci. Pielęgnacja paznokci przerośniętych w łuszczycy polega na odpowiednim usuwaniu zdeformowanych części paznokcia i rekonstrukcji płytki paznokciowej zniszczonej na skutek choroby.