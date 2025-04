Małopłytkowość immunologiczna (idiopatic trombocytopenic purpura – ITP) to choroba rzadka, zwana również chorobą Werlhofa. U większości chorych niszczenie płytek krwi odbywa się w śledzionie.

Reklama

Ostatnie dziesięciolecie i badania nad ITP przyczyniły się do lepszego poznania patogenozy tej choroby hematologicznej. Jak można przeczytać w „Acta Haematologica Polonica” (2009, 40, nr 4, str. 841, autor Andrzej Hellmann): „stwierdzane we krwi przeciwciała przeciwpłytkowe wiążą się nie tylko z płytkami krwi, ale również z megakariocytami w szpiku, indukując ich szybszą apoptozę. Równocześnie w surowicy nie stwierdza się wzmożonej aktywności trombopoetyny, która wiąże się z płytkami i wraz z nimi jest niszczona przez układ makrofagowy śledziony”. Co więcej, „choć przez wiele lat za główną przyczynę ITP uznawano przyspieszone niszczenie płytek krwi, to obecnie zwraca się uwagę także na nieadekwatną ich produkcję” („Acta Haematologica Polonica” 2009, 40, nr 4, str. 844, autor Maria Podolak-Dawidziak).

Chorobętę leczy się na trzy sposoby, ale żaden nie jest jednoznacznie skuteczny. Najczęściej wybierana forma terapii to leczenie immunosupresyjne, które hamuje produkcję przeciwciał. Jest to dosyć skuteczna forma leczenia, jednak nie dla wszystkich chorych. Inną formą jest dożylne podawanie immunoglobulin lub globuliny anty-D, jednak podstawową wadą w tym przypadku jest ich krótkotrwały efekt działania. Trzecią formą terapii jest splenektomia (chirurgiczne usunięcie śledziony), która – choć często skuteczna – u 30% nie skutkuje poprawą. Co więcej, często również stwierdza się nawrót choroby mimo początkowych dobrych rokowań.

W Polsce pojawiła się inicjatywa zgłębienia i bliższego poznania problematyki związanej z pierwotną małopłytkowością immunologiczną w postaci badania PLATE. To jedyne w Polsce badanie, którego wyniki pokazują skalę epidemiologii i sposobów leczenia ITP w Polsce. Badanie przeprowadzone w latach 2007 i 2008 jest pionierską próbą badania stopnia zachorowalności, częstości występowania, stopnia zaawansowania ITP u chorych w Polsce. W badaniu z 42 ośrodków udział wzięło 1331 osób.

Problemem pierwotnej małopłytkowości immunologicznej zajęto się również na skalę europejską. W 2010 roku zrealizowano badanie o chorobie, jej percepcji, leczeniu oraz wpływie na życie pacjentów. Jest to najnowsze badanie na taka skalę, zbierające informacje o chorobie wśród pacjentów z ITP.

Reklama

Źródło: Alert Media/mn