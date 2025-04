Polki podatne na menopauzę?

Przed menopauzą nie da się uciec. To naturalny proces, zachodzący u każdej kobiety między 45. a 55. rokiem życia. Nazywana bywa również klimakterium, czy przekwitaniem. Jednak samo słowo menopauza oznacza całkowite zaprzestanie miesiączkowania. W Polsce średni wiek występowania ostatniej miesiączki to 49 lat. Termin menopauza wywodzi się z greckiego, z połączenia słowa men (miesiąc) i pausa (przerwa), co ściśle określa jego definicję. Znane powszechnie objawy u kobiet w tym okresie jak uderzenia gorąca czy wręcz stereotypowy zmienny nastrój - to objawy towarzyszące nie samej menopauzie, a okresowi ją poprzedzającemu tzw. okres okołomenopauzalny. Menopauzę możemy podzielić na fizjologiczną, jak i sztuczną. Ta druga związana jest z wygaśnięciem czynności jajników albo po chirurgicznym ich usunięciu, albo w wyniku stosowania radioterapii lub chemioterapii.

Według statystyk Polki wchodzą w okres przekwitania średnio dwa lata wcześniej niż kobiety mieszkające w krajach wysoko uprzemysłowionych. Ostatnio zdołano już udowodnić że czas wystąpienia ostatniej miesiączki ściśle wiąże się z paleniem papierosów u kobiet.

Karta z kalendarza

O własne zdrowie należy dbać przez cale życie, ale badania profilaktyczne, czy odpowiednia dieta i ćwiczenia wydają się szczególnie ważne w tym właśnie okresie. Aby zwrócić uwagę na ten problem w społeczeństwie, zachęcić kobiety do regularnych badań czy pozbyć się złego wydźwięku słowa „menopauza”, 18 października to odtąd Międzynarodowy Dzień Menopauzy. Próg menopauzy, to po prostu kolejny etap jaki stoi przed kobietami. Tak naprawdę, w jaki sposób go pokonają zależy w dużej mierze od nich samych.

Jak rozpoznać pierwsze objawy przekwitania?

Blisko 80% kobiet po 40 roku życia odczuwa uderzenia gorąca, nocne pocenie i problemy z zasypianiem. Jeżeli dołożymy do tego wspomniany zmienny nastrój i zwiększoną podatność na stres – to mamy już prawie pełny obraz objawów okresu okołomenopauzalnego. Najpewniejszym potwierdzeniem są jednak nieregularne cykle owulacyjne i towarzyszące im obfitsze krwawienia. Burza hormonów jest główną przyczyną chwiejności nastrojów. Wiąże się to często z odrzuceniem przez społeczeństwo tych kobiet, ich powszechnej nieakceptacji. Może to stanowić jedno z utrudnień w przekraczaniu przez kobiety tego progu, po którym czeka je jednak wyciszenie tych zjawisk i nie mniej piękne życie.

Wyprzedź menopauzę!

Trzeba być nastawionym walecznie. Tylko nie w stosunku do otoczenia, a do chorób, które spadają na kobiety, w tym okresie, gdy są one jeszcze w pełni sprawne zawodowo. A jest ich niestety sporo. Do głównych i najważniejszych należą osteoporoza, choroba wieńcowa serca i rak piersi. Wspomniane badania profilaktyczne, dieta i odpowiedni, zdrowy tryb życia pomogą najskuteczniej w zwalczaniu i zapobieganiu tym niebezpieczeństwom. Pewnym rozwiązaniem jest również HTZ (Hormonalna Terapia Zastępcza). Warto więc już dzisiaj poszukać szczegółowych zaleceń i wyprzedzić menopauzę!