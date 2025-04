ABC bólu głowy

Migrenę klasyfikuje się do samoistnych bólów głowy mających charakter przewlekły. Uskarża się na nią znaczna część społeczeństwa, a zwłaszcza kobiety. Istnieje wiele rodzajów bólów migrenowych. Czy wiesz, jak je leczyć i rozpoznać? Czy migrena kręgowo-podstawna jest niebezpieczna?

Bóle głowy dotykają niemalże 80% społeczeństwa i mogą być wywołane różnymi czynnikami. Za pojawienie się bólu odpowiada uszkodzenie wrażliwych na ból dróg układu nerwowego lub ich nieodpowiednie pobudzenie. Ból może pojawić się również w reakcji na pobudzenie nocyceptorów obwodowych, uszkodzenie tkanek, rozszerzenie trzewi etc.

Za najbardziej wrażliwe na ból lekarze uznają skórę głowy, zatoki opony twardej, sierp mózgu czy też tętnicę oponową środkową.

Istnieje bardzo wiele rodzajów bólów głowy, w tym migren.

Migrenę kręgowo-podstawną często klasyfikuje się jako napięciowy ból głowy o charakterze przewlekłym. Może być on spowodowany uszkodzeniem kręgów szyjnych, zwyrodnieniem stawów odcinka szyjnego, zapaleniem kości i/lub stawów odcinka szyjnego, jak również zapaleniem mięśni szyjnych.

W przypadku migreny kręgowo-podstawnej należy mówić o bólach pojawiających się w tylnej części głowy, które promieniują i rozprzestrzeniają się w kierunku skroni czy czoła.

Napadowi tego rodzaju migreny mogą towarzyszyć również bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym, jak również bóle w okolicy serca czy drętwienie kończyny górnej. Poza tym mogą wystąpić:

zaburzenia widzenia lub/i nerwicowe,

zmiany nastroju,

zawroty głowy,

nudności,

niekiedy wymioty,

poty,

osłabienie,

biegunka,

drżenie rąk.

Tego rodzaju bóle mają charakter napadowy, występują zazwyczaj rano i trwają od kilkudziesięciu minut nawet do czterech dni.

Zmiany w obrębie górnego odcinka kręgosłupa mogą przyczyniać się do powstawania zaburzeń ukrwienia w tętnicach podstawno-kręgowych mózgu.

Skąd się bierze migrena kręgowo-podstawna?



Trudno podać jeden jedyny czynnik, który odpowiadałby za występowanie migren. Na pojawienie się tak silnego bólu głowy wpływać może kilka rzeczy. Należy jednak pamiętać, że pojawienie się migreny w dużej mierze wiąże się z napięciem emocjonalnym, zbyt dużym stresem. Jest to schorzenie o podłożu neurologicznym. Bardzo wiele osób narzeka na bóle głowy w dni wolne od pracy, kiedy stres z całego tygodnia odpuszcza, a wszystkie napięcia znikają.

Do innych czynników mogących przyczynić się do pojawienia się migreny zalicza się m.in. zbyt duży hałas, jaskrawe światło i miesiączkę u kobiet.

W przypadku migreny kręgowo-podstawnej kluczową rolę odgrywają zmiany w obrębie kręgów szyjnych.

Jak leczyć?



W celu zdiagnozowania dokładnej przyczyny migreny kręgowo-podstawnej niezbędne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Dzięki temu lekarz będzie mógł dokładnie zaplanować proces leczenia nie tylko samej migreny, ale i zmian zwyrodnieniowych. Ich wyleczenie lub zminimalizowanie może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powtórnego wystąpienia napadu migreny. Samo leczenie tego rodzaju bólu głowy odbywa się tak, jak w przypadku innych.

Niestety, nie ma idealnego sposobu leczenia bólów migrenowych, który można by było przepisać wszystkim chorym. Warto pamiętać, że zastosowanie odpowiedniego leczenia zależy od intensywności bólu. U niektórych osób może on być tak silny, że niemożliwe będzie wykonywanie nawet prostych czynności. Innym natomiast może wystarczyć zażycie przepisanej przez lekarza tabletki.

Zazwyczaj pomocne w leczeniu migreny, prócz leczenia farmakologicznego, jest położenie się w wygodnej pozycji, zasłonienie okien zasłonami (przebywanie w ciemnym pomieszczeniu w przypadku osób ze światłowstrętem) czy przebywanie w cichym pomieszczeniu.