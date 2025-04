Epiepsja, czy padaczka?

Samo słowo epilepsja pochodzi z języka greckiego i oznacza atakować, chwycić. Padaczka w potocznym rozumieniu jest chorobą układu nerwowego. W gruncie rzeczy jednak epilepsja jest zbiorem objawów zarówno somatycznych, jak i wegetatywno-psychologicznych, których przyczyna nie jest jednorodna. Podłożem tych zmian są zmiany morfologiczne i metaboliczne w komórkach nerwowych mózgu. Wyrazem takiego stanu fizjologicznego jest napad padaczkowy.

Szacuję się, że co najmniej 5-8% osób ma pojedynczy lub przygodny napad w ciągu swojego życia. Najczęstsze wśród populacji do 5 r. życia są napady drgawkowe wywołane gorączką.

Drgawki gorączkowe popularne są u dzieci, natomiast w późniejszym wieku drgawki są z kolei często wynikiem zaburzeń elektrolitowych czy też sercowo-naczyniowych. Wystąpienie, co najmniej 2 napadów oraz obecność odpowiednich zmian w badaniach dodatkowych (m.in. EEG) sugerują, że przyczyną ich może być padaczka. Pojedyncze wystąpienie napadu może mieć miejsce u każdej osoby i nie świadczy o rozpoznaniu epilepsji.

Czy tylko ja choruję na padaczkę?

Padaczka nie jest problemem marginalnym. Choruję na nią około 1% ludzi w Polsce, czyli oko 400 000 osób. Najczęstsza jest wśród dzieci, w 80% przypadków ujawnia się przed 20 rokiem życia. Mimo że minęło już tyle czasu od jej odkrycia nadal nie potrafimy pomóc osobom chorym.

Według jednego z sondaży wśród Polaków wynika, że wciąż wierzymy w wiele mitów dotyczących padaczki, które niejednokrotnie uniemożliwiają ludziom z tym schorzeniem podjęcie normalnej aktywności zawodowej i są też przyczyna wielu trudności dla nich.

Chorzy z dobrze kontrolowaną padaczką, przyjmujący regularnie leki przeciwpadaczkowe mogą być wolni od objawów, a tym samym prowadzić normalne życie.

Mimo wszystko istnieją pewne ograniczenia wynikające z faktu choroby. Należy do nich min. zakaz wykonywania niektórych zawodów, które mogłyby być niebezpieczne w trakcie wystąpienia napadu, np. prace na wysokościach lub też zawodów, które mogłyby takie napady sprowokować.

Według obecnej wiedzy medycznej także posiadanie dzieci przez kobietę chorą na padaczkę nie stanowi obecnie problemu ani dla dziecka ani dla matki. 90% ciężarnych z epilepsją rodzi zdrowe dzieci. Poza tym istotne jest, że padaczka nie jest dziedziczna, tak, więc dzieci osób chorych na padaczkę z pewnością nie będą narażone na jej wystąpienie. Umiejętne prowadzenie takiej ciąży, a przede wszystkim wcześniejsze poinformowanie lekarza o chorobie daję szansę na urodzenie zdrowego dziecka.

