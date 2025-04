Czym jest sarkoidoza?

Sarkoidoza to choroba ziarniniakowa – to znaczy taka, w wyniku której w różnych częściach naszego ciała tworzą się ziarniny. Ziarniny to zgrupowania komórek, które powstają w odpowiedzi na stan zapalny. W pierwszej fazie ziarniniaki tworzą limfocyty i makrofagi, a następnie monocyty i makrofagi. Dodatkowo ziarninę tworzą ich bardziej dojrzałe formy, czyli komórki nabłonkowate i komórki Langerhansa. Całość dojrzałej ziarniny otaczają limfocyty.

Dlaczego ziarniniak jest szkodliwy?

Zmiany o charakterze zapalnym powstałe w dowolnym miejscu naszego ciała zaburzają funkcjonowanie tkanek. Wydzielają one wiele czynników chemicznych, które zmieniają przepływ krwi w danym obszarze a co gorsza z czasem zaczynają włóknieć. Dzieje się tak pod wpływem fibroblastów, które odkładają włóknik. Normalnie takie zjawiska są korzystne w leczeniu zapalenia, jednak w sarkoidozie mają one zbyt nasilony i zbyt długi przebieg, często bez uzasadnionej przyczyny.

Co jest przyczyną sarkoidozy?

Zmiany ziarniniakowe występujące w sarkoidozie mają charakter zapalny. Niestety nie udało nam się jak do tej pory jednoznacznie wskazać, jaki czynnik wywołuje zapalenie. Wiemy natomiast, że choroba jest spowodowana nadmierną odpowiedzią limfocytów Th1 (komórek biorących przede wszystkim udział w odpowiedzi immunologicznej na infekcje wirusowe). Przyczyną choroby mogą być antygeny bakteryjne prątków z grupy Propionibacterium lub niektórych wirusów.

Coś jednak wiemy

Mimo, że nie jesteśmy w stanie określić konkretnego czynnika chorobotwórczego z całą pewnością można powiedzieć, że objawy chorobowe (tzw. patogeneza) są wywołane niezrównoważoną odpowiedzią naszego układu odpornościowego. Normalnie w przypadku każdej infekcji po fazie zwalczania czynnika chorobotwórczego następuje stopniowe wygaszanie odpowiedzi zapalnej. Jest to konieczne, ponieważ w trakcie zapalenia niszczony jest nie tylko antygen, ale też pośrednio cierpi nasz organizm. W wypadku sarkoidozy zbyt aktywne są limfocyty CD 4, które wydzielają cytokiny (substancje przyciągające inne komórki np.: IL-1, IL-6, TNF-α i inne) nasilające proces zapalny.

Sarkoidoza ma złożone i nie do końca poznane przyczyny, przez co nie jesteśmy w stanie leczyć jej przyczynowo, a jedynie objawowo.