Nic nie widzę!

Wyobraź sobie, że siedzisz na plaży i patrzysz na morze. Raptem obraz ten staje się coraz mniej ostry, pojawiają się plamki, nie jesteś w stanie dobrze widzieć. Przed oczami pojawia się tzw. śnieg optyczny. Niektórzy chcąc go scharakteryzować, porównują go do „śnieżenia” ekranu telewizora.

Śnieg czy mroczki?



Niekiedy można mieć też do czynienia z mroczkami przed oczami. W medycynie określa się tak nieostry, zamglony obraz. Może on trwać zaledwie chwilę lub utrzymywać się przez dłuższy czas.

Powodem wystąpienia mroczków mogą być dolegliwości siatkówki oka. Wśród nich można wymienić chociażby stan zapalny czy zmiany naczyniowe. Lekarze wskazują niekiedy też na nerw wzrokowy i zachodzące w jego obrębie zmiany.

Mroczki mogą okazać się jednym z symptomów jaskry, dlatego też nie powinno się ich lekceważyć. Jeśli powtarzają się lub utrzymują dłuższy czas, to należy zgłosić się do okulisty, który wykona odpowiednie badania.

Lekarze wyróżniają także tzw .mroczki migocące, które są skutkiem migreny z aurą.

Migrena z aurą



Na silne bóle głowy, tzw. migrenę, skarży się wiele osób. Choroba ta jest uznawana za jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. U niektórych dolegliwość ta może przybierać formę z aurą, czyli z określonymi dolegliwościami, zaburzeniami, które towarzyszą silnemu bólowi głowy.

Wyróżnia się m.in. migrenę z aurą wzrokową, którą poprzedzać mogą wspomniane już mroczki. Niekiedy może wystąpić też całkowity brak widzenia, zmiana barwy widzenia otoczenia.

Skąd się bierze śnieg optyczny?



Śnieg optyczny określany jest jako przedłużenie migreny z aurą wzrokową. Nie zawsze musi jej towarzyszyć ból głowy.

W niektórych przypadkach może on świadczyć o odwodnieniu organizmu lub być jego skutkiem. Niekiedy lekarze stawiają diagnozę, że przyczyną takiej dolegliwości jest borelioza.

W niektórych przypadkach śnieg optyczny może być spowodowany zażyciem substancji psychoaktywnych. Wśród nich można wymienić chociażby narkotyki z grupy halucynogennych (np. LSD), jak również lekarstwa o działaniu psychoaktywnym.

Nie tylko zaburzenia widzenia…



Przede wszystkim wymienić należy zaburzenia widzenia. Niektórzy chorzy wskazują także na pojawiający się w uszach szum, ale też dolegliwości natury psychicznej. Najczęściej jest to apatia, chwilowe załamanie, lęki związane z brakiem widzenia lub jego pogorszeniem.

Czy śnieg optyczny można wyleczyć?



Śnieg optyczny jest schorzeniem o podłożu neurologicznym, a nie okulistycznym. Dlatego też należy zgłosić się do neurologa, który przeprowadzi szczegółowy wywiad i ustanowi tok leczenia. Z pewnością pacjentowi zostaną wykonane specjalistyczne badania, które pomogą ustalić przyczynę dolegliwości, jak również wykluczyć choroby inne niż migrena. Lekarze uważają, że śnieg optyczny jest możliwy do wyleczenia, aczkolwiek jest to trudne.

Dyskomfort, jaki towarzyszy pacjentowi, u którego pojawia się śnieg optyczny, skłania czasami lekarza do skierowania pacjenta do psychologa. Wizyta u tego specjalisty może wpłynąć zbawiennie na psychikę chorego, u którego może pojawić się apatia, załamanie, lęki.

