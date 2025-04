Co sprzyja powstawaniu torbieli włosowej?

Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu opisanych zmian jest płeć męska, siedzący tryb życia, nadmierna potliwość i nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej. Sporadycznie choroba ta występuje także u kobiet.

Do występowania powyższych zmian predestynują także wszelkie choroby przewlekłe i metaboliczne, zwłaszcza cukrzyca i otyłość. Na stany zapalne tkanki łącznej narażeni są też pacjenci z odpornością obniżoną wskutek stosowania leków immunosupresyjnych.

Jak objawia się torbiel włosowa?

Torbiel włosowa powstaje wskutek infekcji mieszka włosowego przez bakterie żyjące na skórze. W przypadku tej patologii często spotykane są bakterie beztlenowe, które namnażając się w mieszku włosowym wywołują miejscowy stan zapalny. Stan zapalny jest odczynem odpornościowym, polegającym w tym przypadku m.in. na gromadzeniu się białych krwinek (głównie granulocytów obojętnochłonnych i makrofagów), które w różnych mechanizmach niszczą intruza.

W wyniku tego starcia z obumarłych komórek i resztek tkankowych powstaje ropa, która przez jeden lub więcej otworów wydostaje się z torbieli na powierzchnię skóry (razem z przezroczystym płynem tkankowym). Towarzyszą temu zmiany wywołane przez działanie miejscowych czynników zapalnych, wydzielanych przez komórki układu odpornościowego. Substancje te powodują miejscowe podrażnienie zakończeń nerwowych, obrzęk i zaczerwienie tkanek wokół.

W przypadku nasilonych zmian może dochodzić do uogólnionej reakcji zapalnej z gorączką i dreszczami.

Jakie leczenie przynosi ulgę choremu?

Leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych i prowadzi je chirurg. Lekarz po zastosowaniu miejscowego znieczulenia, przez ostrzykiwanie zmian np. lidokainą, nacina torbiel uwalniając treść ropną. Następnie zmiana musi zostać dokładnie wypłukana roztworami o własnościach bakteriobójczych i odkażających.

W przypadku dużych, nieleczonych i zaniedbanych zmian konieczne bywa chirurgiczne wycięcie zarażonej tkanki. W zależności od rozległości zmian i tego, czy pacjent choruje np. na cukrzycę, zalecane bywa podawanie antybiotyków.

Jakie inne choroby mogą przypominać torbiel włosową?

Torbiel włosowa wymaga zawsze wykluczenia przetoki odbytu, tzn. zapalnego, nieanatomicznego połączenia między kanałem odbytu a powierzchnią skóry. Zmiany takie towarzyszą ropniom odbytu i niektórym chorobom jak np. chorobie Leśniowskiego-Crohna czy gruźlicy.

