Jak wygląda rhinophyma?

Schorzenie rozwija się powoli, dotykając najczęściej mężczyzn w średnim i starszym wieku. Nos staje się czerwony na skutek rozrostu naczyń krwionośnych w skórze. Rozrastają się również gruczoły łojowe, co nadaje skórze błyszczący, niekiedy woskowaty wygląd. Z biegiem czasu nos powiększa się, a jego powierzchnia staje się nieregularna, guzkowata i pobrużdżona.

Jakich dolegliwości można się spodziewać?

Chociaż rhinophyma jest chorobą skóry, to problemy z nią związane nie mają jedynie estetycznej natury. W zaawansowanych stadiach może dochodzić do upośledzenia drożności nosa oraz ograniczenia pola widzenia.

Jakie są przyczyny?

Dokładna przyczyna trądziku różowatego nie została poznana. Wiadomo jednak, że czynnikami wywołującymi może być ekspozycja na promieniowanie słoneczne, silny wiatr, nagłe zmiany temperatury. Poza tym rozwojowi i zaostrzeniom trądziku różowatego sprzyjać mogą napoje i pokarmy powodujące zaczerwienie twarzy- gorąca herbata, napoje bogate w kofeinę, czerwone wino, dojrzewające sery, pikantne przyprawy. Również alkohol, zwłaszcza wysokoprocentowy, może powodować zaostrzenie objawów.

Należy jednak pamiętać, że na trądzik różowaty nosa chorują również osoby, które alkoholu w ogóle nie piją.

Jak rozpoznaje się trądzik różowaty nosa?

Postawienie diagnozy z reguły nie wymaga żadnych dodatkowych badań. Zazwyczaj wygląd nosa jest na tyle charakterystyczny, że pozwala na rozpoznanie choroby. W przypadkach wątpliwych pomocne może być pobranie wycinka ze skóry nosa do badania mikroskopowego.

Jak wygląda leczenie?

Leczenie trądziku różowatego polega na stosowaniu antybiotyków- tetracyklin doustnie i metronidazolu miejscowo. Pomocne może być również stosowanie kremu z kwasem azelainowym czy peelingów z kwasami AHA. Niekiedy bywa przepisywana kuracja doustną izotretinoiną. Jednak gdy choroba nie jest leczona i dochodzi do znacznego powiększenia nosa, wszystkie opisane wcześniej metody nie będą skuteczne. Jedynym sposobem na pozbycie się przerośniętych tkanek jest ich usunięcie laserem. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Skóra na nosie goi się po nim przez około 3-4 tygodnie. Przez ten czas należy nos przemywać i stosować maści antybiotykowe. Wyniki leczenia są zazwyczaj bardzo dobre- nos odzyskuje drożność oraz prawidłowy kształt.

