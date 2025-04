Trzeci migdałek jest zbiorem tkanki limfatycznej usytuowanym w linii pośrodkowej ciała, za języczkiem. Anatomicznie jest to kolejny migdałek gardłowy, który zazwyczaj jest niewielkich rozmiarów. W przypadku patologii jednak jego nadmierny rozrost może dochodzić nawet do rozmiaru śliwki. Nie ma co się dziwić, że masa taka w obrębie gardła będzie powodować komplikacje.

Objawy przerostu trzeciego migdałka

Kiedy trzeci migdałek się powiększa, jego usytuowanie powoduje upośledzenie drożności jamy nosowej. Mając problemy z oddychaniem przez nos, dziecko reagować będzie otwarciem ust i oddychaniem przez nie. Dzieje się tak również w nocy, a powikłaniem może być chrapanie i bezdechy w trakcie snu. Nagromadzenie tkanki i obrzęk mogą zatykać ujście gardłowe trąbki słuchowej (drogę łączącą ucho ze środowiskiem zewnętrznym), a przez to powodować zaburzenia słuchu. U dziecka może to prowadzić do zaburzeń zachowania i braku posłuszeństwa- z powodu niedosłuchu. Dziecko odczuwać będzie ogromny ból przy zmianach ciśnień, na przykład w samolocie, dlatego należy unikać takich sytuacji. Często przerostowi trzeciego migdałka towarzyszy powiększenie innych umiejscowionych w dolnej części gardła, co może objawiać się bólem przy przełykaniu. W związku z upośledzeniem mechanizmów obronnych, zaburzeniem ruchu powietrza oraz zwiększoną podatnością na infekcje, pojawiają się nawracające zapalenia górnych dróg oddechowych.

Charakterystyczny wygląd dziecka

Przy długotrwałej obturacji dróg oddechowych dochodzi do rozwoju tak zwanej twarzy adenoidalnej. U dzieci, które ciągle oddychają przez otwarte usta dochodzi do przerostu żuchwy, staje się ona silna i cofnięta. Język sytuuje się nisko, a podniebienie wysklepia się ku górze. Zgryz, nie mogąc kształtować się w naturalnych warunkach, staje się nieprawidłowy.

Jak leczy się to schorzenie?

Leczenie w pierwszej kolejności ma za zadanie zmniejszenie odczynu zapalnego. Stosuje się antybiotyki oraz miejscowe farmakologiczne udrażnianie dróg oddechowych. Lekarz przeprowadzi również diagnostykę różnicową w kierunku alergii. Jeśli leczenie zachowawcze nie przyniesie efektu, przeprowadza się adenoidektomię, czyli chirurgiczne usunięcie migdałka. Wskazaniami są problemy ze spaniem lub epizody bezdechu w trakcie snu oraz częste infekcje uniemożliwiające prawidłowy rozwój i obecność szkolną. W zależności od ośrodka stosuje się różne metody. Używa się łyżeczki chirurgicznej lub microdebridera z funkcją ssania. Niektórzy laryngolodzy kauteryzują tkanki zamiast wycinania. Krwawienie kontrolowane za pomocą gazików i kauteryzacji. Zabieg zawsze wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

W większości przypadków dziecko będzie oddychać lepiej, rzadziej chorować, a przebieg zakażeń będzie łagodniejszy. W rzadkich przypadkach migdałek może jednak odrosnąć, nie powinien jednak osiągać rozmiarów sprzed operacji.