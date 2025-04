Czy mam uchyłek Meckela?

Uchyłek Meckela jest najczęstszą wadą wrodzoną jelita cienkiego. Nie jest ona mimo wszystko wadą częstą, gdyż dotyczy około 2-3% populacji. Stosunkowo częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet w stosunku 3 do 1.

Uchyłek Meckela jest pozostałością przewodu żółtkowego (pępkowo-jelitowego), biorącego udział w embriogenezie układu pokarmowego. Ma on długość około 5-6 centymetrów. Zazwyczaj znajduje się w końcowym odcinku jelita cienkiego, około 1 metra od zastawki krętniczo-kątniczej stanowiącej granicę pomiędzy jelitem cienkim i grubym.

Uchyłek Meckela jest zazwyczaj bezobjawowy, a jego wykrycie jest często przypadkowym znaleziskiem śródoperacyjnym. Uchyłek Meckela nie zmieniony zapalnie nie jest chorobą i nie wymaga leczenia. Jednak znalezienie uchyłku Meckela podczas wykonywania laparotomii z innych wskazań, stanowi wskazanie do jego wycięcia, celem zapobiegnięcia ewentualnej konieczności pilnej operacji, w przypadku wystąpienia ostrego zapalenia tej struktury.

Kiedy możemy podejrzewać zapalenie uchyłku Meckela?

Ostry stan zapalny uchyłku Meckela daje objawy identyczne z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Chirurg podejrzewa zapalenie uchyłku Meckela w dwóch przypadkach. Po pierwsze gdy stwierdza objawy zapalenia wyrostka robaczkowego u pacjenta, u którego wykonano zabieg apendektomii w przeszłości, co potwierdza pacjent, dokumentacja medyczna lub na postawie obecności charakterystycznej blizny w prawym podbrzuszu. Drugim przypadkiem jest rozpoznanie śródoperacyjne. Jeśli podczas operacji pacjenta z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego, chirurg nie stwierdza zmian zapalnych w obrębie wyrostka. Wówczas konieczne jest obejrzenie jelita cienkiego, aby sprawdzić, czy powyższe objawy nie są spowodowane zapalniem uchyłku Meckela. Jeśli uchyłek istnieje, należy go usunąć niezależnie od tego, czy jest zmieniony zapalnie, czy nie.

